Adil Belakhdim ricordato con un presidio organizzato in Via Brennero davanti alla Lidl

Lavorare per 850 euro al mese senza tutele; senza vita privata perché i turni vengono spostati all’ultimo momento e le ferie sono concesse in base alla mole del lavoro che dura sempre 13 ore e non le 8 come dovrebbe essere. Straordinari? O non retribuiti o forfettizzati: è per contestare questo stato di cose che è Adil Belakhdim è morto.

Travolto da un mezzo in uscita dalla sede Lidl di Biandrate in provincia di Novara. Per ricordarlo il Sindacato di Base Multicategoriale e SI.Cobas, hanno organizzato questa mattina un presidio all’ingresso del supermercato Lidl di Via Brennero.

Si definiscono il sindacalismo antagonista e di base italiano e non concedono sconti: “Da settimane i padroni ed i loro complici stanno veicolando sui luoghi di lavoro con ogni mezzo e con ogni tipo di provocazione che i picchetti si possono sfondare”. Con lo slogan “ Nessuna merce può valete una vita”, il comunicato prosegue: “Denunciamo con forza che questa morte non è stata provocata dalla follia di un singolo, bensì è il frutto di una guerra a tutto campo contro la classe lavoratrice, alimentata dall’omertà delle istituzioni e dal collaborazionismo dei vertici confederali. Non è stato un incidente, come vorrebbero far credere le istituzioni. E’ stato un omicidio nel nome del profitto”.

Sulla strada tra tante foto di Adil, lavoratori giovani e meno giovani, donne e uomini che vivono tutti situazioni simili.

C’è chi poco prima di smontare dal turno di notte , riceve il messaggio presentarsi all’alba senza quel riposo che dovrebbe essere un diritto. Chi è costretto a lavorare il sabato non retribuito.

O chi deve svolgere mansioni non previste dal contratto che ha sottoscritto: è il mondo dei lavoratori della logistica – ma anche di molte cooperative – dove i diritti sono quotidianamente calpestati col beneplacito di Cgil, Cisl e Uil.

