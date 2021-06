Via Vittorio Veneto: aggressione verbale alle ragazze di Fratelli d’Italia

Ieri mattina il gazebo di Fratelli d’Italia posizionato in via Veneto ha subito l’intimidazione e l’aggressione verbale da parte di alcuni automobilisti e passanti.

Spiace constatare, ancora una volta, il tentativo sistematico di impedire a chi non la pensa in un certo modo di poter esprimere liberamente le proprie idee. È forse non è nemmeno una casualità che a ricevere insulti e minacce siano sempre e solo i movimenti legati al centro destra.

Spesso questi episodi riconducibili a militanti di sinistra o ai «soliti noti» succedono quando con la presenza organizzata sul territorio stimoli la coscienza critica dei cittadini troppo spesso distratti nei confronti di quanto accade attorno a loro.

Che sul responsabilizzare le persone non tutti siano d’accordo e lo hanno capito i militanti di Fratelli d’Italia che ieri mattina avevano organizzato un gazebo in Via Vittorio Veneto con lo scopo di essere punto d’ascolto dei cittadini e promozione della campagna tesseramento.

Come si vede dalla foto i protagonisti erano cittadini di tutte le età impegnati a propagandare le proprie idee, non certo a provocare.

«Irripetibili insulti sono stati indirizzati alle donne che hanno partecipato, da parte di alcuni automobilisti e passanti. Siamo indignati per quanto accaduto, ma rafforziamo davanti a questi episodi la consapevolezza di essere sulla strada giusta», è quanto si legge nel comunicato stampa diffuso da Fratelli d’Italia nella tarda serata di ieri.

La cosa era stata già denunciata in un video in diretta nella mattinata dal consigliere comunale Daniele Demattè

Del resto chi non fa parte del variopinto mondo della sinistra, sa bene quanto sia difficile esercitare il diritto di fare politica in strada. A far riflettere è il fatto che ad insultare e minacciare, in questo caso le donne, siano proprio coloro che si erigono difensori dei diritti civili e delle pari opportunità.

Alla fine poco importa se a qualcuno non va bene che Fratelli d’Italia presidi il territorio e con la contestazione non faccia altro che insultare quella democrazia che invece crede di tutelare.

A Trento non è la prima volta che questo accade, l’ultima volta successe durante la campagna elettorale del comune di Trento. Spesso i gazebi di Lega e Fratelli d’Italia negli ultimi anni sono stati oggetto di minacce ed aggressioni da parte dei «democratici» che si battono per i diritti civili, almeno all’apparenza, ma che non sono riusciti comunque ad intimidire i militanti dei due storici movimenti che forse non è un caso che siano i primi due partiti nazionali.

Tutti ora sono in fervida attesa della reazione del comitato della pari opportunità della provincia di Trento.