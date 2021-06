TrentoLab, uno spazio di confronto sul futuro della città

Nelle cantine di Torre Mirana è stata allestita la mostra “La città e la ferrovia. Un progetto integrato per la rigenerazione urbana“.

TrentoLab, lo spazio in cui condividere progetti, idee, proposte riguardanti il futuro urbanistico della città, è finalmente diventato realtà. Nell’ex sede dell’Apt di Trento e nei locali interrati – le cosiddette cantine di torre Mirana – è stata infatti allestita la mostra “La città e la ferrovia. Un progetto integrato per la rigenerazione urbana” che, attraverso una serie di pannelli, racconta le connessioni della città di Trento, le sue trasformazioni e le visioni di questi ultimi anni (compresa la variante 2001 al Prg, con l’interramento previsto dall’urbanista Joan Busquets).

La mostra illustra poi le opportunità che si prospettano grazie al “progetto integrato“, che comprende la circonvallazione ferroviaria in galleria per le merci, la realizzazione del NorduS tra Lavis e il Nuovo Ospedale/Mattarello, la tranvia tra Spini e il centro città, l’interramento dei binari della ferrovia storica tra la rotatoria di Nassirya e le Albere e infine la stazione ipogea in piazza Dante.

Questa grande trasformazione urbana non riguarda solo la logistica e i trasporti, ma dà il via alla rigenerazione di interi quartieri, come quelli che gravitano su via Brennero o quelli che si affacciano sull’areale ferroviario. L’esposizione approfondisce anche questi temi attraverso l’illustrazione del Metaprogetto, che identifica 14 ambiti di trasformazione urbana (ma la lista è provvisoria).

TrentoLab sarà presto aperto a tutti: in particolare, ai cittadini che vogliono informarsi e chiedere chiarimenti sulle trasformazioni urbanistiche, agli amministratori pubblici ai diversi livelli, alle associazioni, alle scuole (dalle elementari alle superiori) e agli studenti universitari, agli “esperti”, ovvero ai professionisti della città (architetti, ingegneri, geologi) ma anche i costruttori, gli storici, i docenti.

Oggi Trento Lab, con la sua esposizione in progress, è stato aperto in anteprima per la stampa e per i presidenti di Circoscrizione. A breve sarà aperto anche alle visite del pubblico e ospiterà incontri con tecnici ed esperti su temi particolarmente rilevanti per il futuro di Trento.

Dalla rettifica dell’Adige al progetto integrato – Se i lavori di rettifica dell’Adige in zona Centa, eseguiti nel quadriennio 1854-58 e collegati alla costruzione della ferrovia Verona-Bolzano, hanno annullato il secolare rapporto città-fiume, l’interramento del tratto urbano della linea ferroviaria potrà almeno in parte risarcire la città portando nuove opportunità per quanto riguarda la relazione tra il centro e quella parte che nel XX secolo è cresciuta lungo il fiume, ma “al di là della ferrovia” e, dunque, separata dalla città storica.

L’interramento è un’idea messa a progetto all’inizio degli anni 2000 ma che solo oggi, cogliendo le opportunità che derivano dai progetti ferroviari di potenziamento della linea del Brennero nell’ambito della costruzione dei corridoi europei, trova le condizioni per potersi effettivamente attuare. La condizione si chiama “Progetto Integrato”, ovvero una successione di interventi complementari tra loro orientati ad un unico obiettivo.

Si tratta di un vero progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana, di ricucitura urbanistica e di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di Trento che si riverbera su molti ambiti della città e che ne introduce una visione completamente nuova.

L’occasione della definizione di nuovi spazi urbani necessita di un sistema di connessione adeguato, rispettoso della città e dell’ambiente, qualificante dello spazio pubblico. Qualità degli interventi e connessioni sono le leve più potenti della rigenerazione urbana. Per questo a fianco dell’interramento del tratto cittadino della ferrovia storica si sviluppa anche l’idea della tranvia tra la zona nord e la zona centrale della città e si va a precisare il progetto NorduS di potenziamento della ferrovia Trento Malé.

Queste sono le prime suggestioni progettuali che si stanno progressivamente sviluppando, ma la riflessione sulle connessioni e sulla loro potenzialità rigenerativa coinvolge l’intero territorio comunale.

Così, ad esempio, si sta iniziando anche a delineare il collegamento con il Monte Bondone ed è in programma la valutazione di possibili collegamenti con la collina, ma saranno certamente molte altre le occasioni di ripensamento del territorio e delle sue connessioni nella logica di una riqualificazione territoriale complessiva.

Il percorso di costruzione di questo progetto di integrazione tra sistemi di trasporto e forma e funzione della città, evidentemente complesso e ancora da precisare, dovrà poter contare sul contributo della cittadinanza, delle Circoscrizioni, delle associazioni, dell’Università e di tutti i professionisti interessati.

A TrentoLab collaborano direttamente Provincia Autonoma di Trento-Corridoio del Brennero e Rete Ferroviaria Italiana.