Rovereto Estate 2021: inizia la grande stagione di manifestazioni della Città della Quercia

Centoquarantatré iniziative, 55 incontri, 19 proiezioni, 25 concerti, 32 spettacoli teatrali, 10 spettacoli di danza, 2 Festival. Questi i numeri di Rovereto Estate 2021, la rassegna che animerà la città tra luglio e settembre e che coinvolgerà tutti i quartieri, alla ricerca anche di luoghi inusuali.

“Tutti i linguaggi, per tutte le arti, per tutte le età” – ha detto l’Assessora alla Cultura Micol Cossali, che ha presentato la rassegna in conferenza stampa nel suggestivo scenario del Giardino S.Osvaldo. “La voglia di tornare a stare insieme, di vivere nuovamente gli spazi urbani, di riappropriarsi di quel tempo che la pandemia ci ha sottratto, ha portato alla realizzazione di iniziative che spaziano in ogni settore, offrendo ai cittadini, così come agli ospiti che verranno nel corso dei mesi estivi, occasioni di intrattenimento ma anche di formazione. Grazie al coinvolgimento delle Associazioni e dei Musei, è nato un programma che può davvero soddisfare ogni tipo di esigenza, coprendo tutto l’arco estivo giorno per giorno e rendendo la nostra città sempre più accogliente”.

Una offerta, come ha ricordato il presidente di APT, Giulio Prosser, che attira persone anche da molto lontano: “Oggi la Vallagarina è diventata un luogo dove si insedia un turismo alla ricerca di qualità e di cultura e sono moltissime le richieste che provengono, anche da territori vicini come l’Alto Adige”.

Tra le tante iniziative, quelle portate avanti dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, rappresentano una peculiarità sul territorio: “Porteremo i ricercatori fuori dai loro laboratori – ha spiegato Claudia Beretta – Le persone avranno modo di conoscere ciò che li circonda in modo nuovo, non solo nei punti classici, come l’osservatorio, ma anche guardando le stelle dai cortili della città o camminando di notte nella natura per riconoscere gli animali dai loro suoni. Un programma che attira moltissimi curiosi, soprattutto tra i più piccoli”.

“Potremo vedere quei film che non sono stati proiettati nei cinema e nuove proposte, riscoprendo la magia del grande schermo” – ha detto Claudia Gelmi, Direttrice del Coordinamento Teatrale Trentino. “Nel Giardino delle Sculture del MART, si terrà la rassegna cinematografica che rappresenta uno degli appuntamenti che da anni riscontra la grande partecipazione della città”.

E grande soddisfazione è stata espressa anche da Emanuele Cerra, di Evoè Teatro, che ha contribuito alla realizzazione di 23 dei 32 spettacoli teatrali: “Porteremo il teatro nei quartieri, nelle piazze e nelle vie. Vi sono compagnie che vengono dalla città, ma anche dal Friuli, dal Veneto, dal Piemonte. Grandi compagnie che animeranno le strade per offrire spettacoli unici e di grande fascino”.

Il libretto con il programma sarà consegnato a tutte le famiglie della città, mentre gli eventi di Rovereto Estate saranno pubblicati sul sito: https://www.comune.rovereto.tn.it/eventi