Lo scandalo Kezich e i complimenti a Mirko Bisesti

Gentile direttore,

in questi giorni si è parlato e scritto molto sull’allontanamento del direttore scientifico del Museo degli usi e costumi della gente trentina, Giovanni Kezich.

Devo ammettere che tutto questo urlare allo scandalo, da una certa parte della cultura – e non solo – trentina, mi è parso in qualche modo un attacco più rivolto alla politica, che non al fatto in sé, e vorrei anche spiegarne le ragioni.

Giovanni Kezich dirige il museo dal 1993, un lungo periodo in cui ha potuto lavorare a quasi 200 pubblicazioni, insegnare antropologia in varie università, partecipare a convegni, e chi più ne ha più ne metta.

Ho conosciuto diversi direttori di musei nella mia vita, anche grazie alla mia attività professionale. Era già tanto se riuscivano a scrivere le introduzioni ai cataloghi delle loro mostre.

Forse per questo motivo il prof. Kezich ha sempre dichiarato che i musei andrebbero “guardati dal buco della serratura”, addirittura alcuni anni fa in un incontro pubblico in cui si parlava di musei provinciali, come ha ben ricordato qualcuno che in quell’occasione era presente, fece un parallelo tra il bestseller che si sciupa velocemente per l’utilizzo frequente e un antico codice, sfogliabile solo da un ristretto numero di persone e per questo con maggiori possibilità di attraversare integro i secoli.

Concluse il proprio intervento confessando di preferire i musei poco affollati, se non vuoti. E questa sua preferenza per ironia l’avrebbe dimostrata coi numeri. 2015: 17.938 ingressi – 2016: 19.226 ingressi – 2017: 17.510 ingressi – 2018: 20.102 ingressi. Teniamo presente che la metà sono visite didattiche, quindi non pagano il biglietto d’ingresso, come nemmeno le persone che vengono conteggiate per gli eventi, sempre non paganti. I biglietti staccati a 6 euro sono circa 4.000 all’anno (3827 nel 2016). Numeri desolanti.

Il costo complessivo annuale del Museo è di circa 1,2 milioni di euro e il paradosso è che il direttore nel 2018 ha percepito uno stipendio di 85.000 euro, di cui 8.000 di premio produzione. Mi piacerebbe vedere una azienda privata che premia un direttore dai risultati contenuti.

I musei hanno bisogno di un direttore scientifico? Su questo certamente ci si può e deve ragionare, ma non hanno bisogno di uno studioso, hanno bisogno di qualcuno che li diriga, che li promuova, che lavori in maniera indefessa per far sì che il costo che la comunità affronta ogni anno abbiano un senso.

Forse troppo presto, chi ha gridato allo scandalo per l’allontanamento (e non per il licenziamento come scritto erroneamente dalla stampa schierata) del direttore ha dimenticato la prima puntata di Viva l’Italia, andata in onda su rete 4 il 13 settembre del 2018. Nella puntata la troupe scopre che il museo paga 18 dipendenti, quasi più dei visitatori quindi. Per chi ne avesse voglia, può andare a riguardarsela al minuto 02:03:00 circa cliccando qui per capire il perché il direttore sia stato allontanato dalla nuova giunta Fugatti per mano dell’assessore Bisesti al quale devono andare i complimenti per il coraggio che le precedenti giunte non hanno avuto.

A quel punto mi domanderei se lo scandalo è stato allontanare una persona più adatta ad insegnare che a dirigere, o invece se il vero scandalo sia stato averla tenuta comunque, pagandola e premiandola, per tutti questi anni. Forse siamo finalmente entrati, anche per l’ente pubblico, nell’era della meritocrazia. Meglio tardi che mai.

Lettera firmata

