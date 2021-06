La Lega inaugura oggi la nuova sede di Ala

La Lega di Ala inaugura oggi la nuova sede in Via Nuova 86. Presenti all’inaugurazione oltre ai sostenitori e militanti anche il Commissario Lega Trentino On.le Diego Binelli, il segretario organizzativo Gianni Festini Brosa e l’On.le Vanessa Cattoi referente della sezione con i consiglieri Comunali Gianfranco Zendri, Angelo Giorgi e Mauro Martinelli.

Dopo una chiusura di qualche mese causa COVID torna quindi un importante riferimento per il territorio Alense, non solo per consiglieri, sostenitori e militanti Lega ma anche e soprattutto per tutti i cittadini che in questi mesi attendevano la riapertura della sede.

L’attività politica ad Ala, a dire il vero, non si è mai fermata nonostante la pandemia infatti i consiglieri comunali Lega Zendri Gianfranco, Vanessa Cattoi, Angelo Giorgi e Mauro Martinelli con la loro attività politica hanno portato avanti le istanze dei cittadini attraverso interrogazioni, mozioni comunali che durante i primi mesi di insediamento della giunta comunale non si son certo fatte attendere.

Molti i temi affrontati, dalla sicurezza ai servizi per anziani e disabili ai collegamenti frazionali con il centro di Ala, ai lavori di manutenzione, al campeggio comunale della Sega di Ala, alla piscina comunale, alla cultura con la valorizzazione delle fontane storiche e la rievocazione di aneddoti e foto storiche, alla tutela ambientale attraverso le comunità energetiche rinnovabili insomma diversi i temi affrontati e molti che verranno portati avanti anche in futuro.

«Ringraziamo i sostenitori e militanti tutti che in questi mesi hanno partecipato attivamente ai gazebo per il tesseramento 2021 e per la raccolta firme della tutela dei prodotti italiani, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare anche i produttori locali che hanno partecipato all’iniziativa contribuendo all’allestimento del banchetto dei prodotti Alensi. Sabato 3 luglio ad Ala inizierà anche la raccolta firme per il referendum della giustizia e ci troverete in zona mercato a lato del Bar Bastie: “l’iniziativa proseguirà per tutta l’estate”, vi aspettiamo numerosi!» – Dichiarano i vertici della lega

La nuova sede non sarà solo un punto d’incontro per sostenitori e militanti ma anche tra i cittadini di Ala ed i rappresentanti del movimento.

«Inauguriamo una grande ripartenza della Lega ad Ala: grazie mille a tutti coloro che hanno sempre creduto in noi e che hanno sempre collaborato costantemente in questi oltre undici anni di attività politica sul territorio Alense. Con passione, cuore e coraggio la LEGA di Ala continua il suo cammino assieme a voi e per voi! Grazie a tutti!» – Concludono i responsabile della sede di Ala