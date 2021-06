La fibra ottica arriva a Brentonico

Il territorio dell’Altopiano sta per essere cablato con la fibra ottica ultraveloce e, dunque, il Comune e la Open Fiber (la società concessionaria dei bandi pubblici del Mise per la copertura dei comuni delle aree bianche della Provincia di Trento) invitano tutti i cittadini all’incontro pubblico per la presentazione del piano #BandaUltraLarga.

L’appuntamento è per martedì 29 giugno alle 20.30. Viste le normative anti Covid-19 tuttora in essere, la serata si terrà in videoconferenza e potrà essere seguita in streaming attraverso il canale Youtube del Comune a questo link. La diretta sarà attivata solo a partire dalle 20.30.

Interverranno l’assessore comunale all’artigianato, commercio, sicurezza, protezione civile e arredo urbano Ivano Tonolli, il Regional manager di Open Fiber Alberto Sperandio, il Field manager di Open Fiber Gabriele De Rossi e, per Trentino digitale, Fabrizio Benuzzi.

L’assessore Tonolli, che sta seguendo in prima persona il progetto, spiega: «Questo tipo di infrastrutture si rivela sempre più fondamentale per i territori, specialmente quelli montani come il nostro. La Pandemia ha incrementato l’uso di tecnologie di questo tipo. Inoltre, avere un efficiente sistema di connessione con fibra ottica aumenta le possibilità per tutti i nostri cittadini: pensiamo in particolare agli studenti e ai lavoratori, specialmente quelli che operano da remoto. Molti hanno sperimentato, negli scorsi mesi, lo smart working: una soluzione di emergenza che per qualcuno può diventare anche una scelta strategica se il territorio sa offrire le adeguate opportunità. Invito dunque tutti a partecipare, per chiarire i dettagli del progetto e raccogliere anche eventuali spunti dagli stessi cittadini».

«Ci apprestiamo ad aprire un altro grande cantiere – spiega il Field Manager di Open Fiber De Rossi – che permetterà, alla fine del progetto, di connettere completamente l’altopiano. L’organizzazione della serata informativa è utile per informare tutta la cittadinanza che nei prossimi mesi potrà subire qualche minimo disagio legato alle lavorazioni. Grazie all’accordo con Trentino Digitale, e alla collaborazione con il Comune, riutilizzeremo il più possibile infrastrutture esistenti al fine di rendere i nostri interventi poco invasivi».

Il piano, finanziato anche dalla Provincia Autonoma di Trento, consegnerà ai cittadini una rete moderna e a prova di futuro. Nel corso della presentazione, Open Fiber e Trentino Digitale racconteranno le opportunità di sviluppo offerte dalla nuova infrastruttura in FTTH (Fiber To The Home) e spiegheranno le modalità di lavorazione delle imprese che operano sul territorio.

