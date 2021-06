“Si riparte dai giovani!”: approvati i 13 progetti del PGZ Bassa Val di Sole

Le iniziative e le progettualità in Val di Sole ripartono dai giovani e grazie ai Piani Giovani.

Il bando 2021 ha infatti scatenato associazioni e giovani nel mettersi in gioco per tradurre in progetti tante idee nuove e innovative, forse frutto della lunga stasi provocata dalla pandemia. Pandemia che, evidentemente, ha avuto proprio l’effetto di far considerare come lo stare insieme, il condividere obiettivi e traguardi, l’organizzare iniziative siano così importanti nei nostri territori facendo sentire le persone, e i giovani in particolare, al centro.

Mai come quest’anno, infatti, il Tavolo del Piano Giovani Bassa Val di Sole, coordinato dall’assessore di Malé Massimo Baggia in qualità di referente istituzionale e dal referente tecnico-organizzativo Alessandro Rigatti, si è trovato di fronte a così tanti progetti da valutare con attenzione e interesse, facendo fare le ore piccole per più serate ai suoi membri, impegnati nell’analizzare tutte le proposte.

Pubblicità Pubblicità

Ne è derivato anche che le risorse, in un primo momento, sono risultate insufficienti a finanziare tutte le 13 proposte presentate.

Ma la volontà e la determinazione dello stesso Tavolo hanno fatto sì, non senza difficoltà, che tutti i progetti potessero essere accolti e finanziati, trovando la disponibilità a collaborare sia del BIM dell’Adige che della Cassa Rurale Val di Sole.

Ma anche gli stessi Comuni del Piano (Caldes, Cavizzana, Croviana, Dimaro Folgarida, Malè, Rabbi e Terzolas) ci hanno messo del loro: oltre alle risorse ordinariamente stanziate a favore di questo strumento di cui i Comuni si servono, con successo, da anni per sostenere il protagonismo e le attività rivolte ai giovani, hanno voluto fermamente investire ulteriori risorse arrivando così a un Piano annuale che conta oltre 56 mila euro di investimenti.

Pubblicità Pubblicità



Le proposte passate al vaglio del Tavolo sono le più diverse: si va dalle iniziative sportive ancora più sentite e apprezzate da ragazzi e famiglie in questo periodo post-pandemia, alle occasioni di formazione per ragazzi e giovani-adulti, dalle opportunità di approfondimento della realtà locale solandra, fino a quelle di conoscenza e di confronto con altre realtà del mondo.

Giovani, associazioni, professionisti si sono impegnati per offrire al territorio davvero un numero di progetti significativi, e di qualità. Grande la soddisfazione del Tavolo per essere riusciti a fare del Piano Giovani, in questo momento storico, uno strumento di ripartenza.

Molte delle proposte pervenute saranno realizzate in collaborazione con il Piano Giovani Alta Val di Sole. «I legami e le sinergie che in questi anni si sono create tra i due Piani, anche in questo particolare anno hanno dimostrato di essere solide e profonde, segno che le diverse realtà del territorio, si sentono, pur nella sostanziale differenza tra i diversi Comuni dell’asta del Noce, un territorio unico capace di tessere relazioni e costruire reti, anche attraverso le nuove generazioni» hanno dichiarato i due referenti.