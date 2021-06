Hotel Monaco ‘ostaggio’ del parco dello spaccio. Lo sfogo del gestore: “Situazione fuori controllo”

Un hotel rinnovato in tutti i suoi aspetti di qualità e design che proprio dopo il recente (e coraggioso) investimento da parte dei nuovi proprietari rischia di piombare nuovamente nell’incubo del degrado che circonda la zona.

Parliamo dello storico e rinomato hotel Monaco, situato in un quartiere, quello di San Martino, che nonostante la grande volontà di effettuare un restyling sociale e strutturale meritato, soffre ancora dei limiti imposti dall’ondata di malavita che, soprattutto negli ultimi tempi, sta investendo il centro cittadino.

59 camere con nuova palestra attrezzata anche all’aperto e centro benessere che si affacciano su un piccolo parco, tra i più suggestivi della città. Ed è proprio qui che da qualche tempo un ormai folto gruppo di balordi o senza fissa dimora tra tossicodipendenti, extracomunitari violenti, etilisti e spacciatori è tornato ormai stabilmente a prendere il controllo.

E’ così che l’area adiacente la struttura ricettiva desta quotidianamente la preoccupazione dei gestori, oggi alle prese con un monitoraggio continuo e snervante della situazione per garantire la tranquillità e la sicurezza degli ospiti, spesso famiglie con bambini anche molto piccoli.

La necessità maggiore al momento è quella di un presidio fisso e costante da parte degli organismi preposti, in modo da potersi concentrare sul proprio lavoro e svolgerlo al meglio.

“Molte delle camere al piano terra danno direttamente su parte dei giardini – racconta il titolare, Marco Guadagnini (qui l’intervista integrale per Voce24News) – . E non è raro che oltre il muretto di cinta o la rete divisoria gli ‘occupanti’ notturni e diurni dell’area ci facciano trovare sgradite sorprese come siringhe, bottiglie rotte, resti di cibo. E’ capitato che qualche bolognino venisse scagliato contro i balconi del piani superiori. Una situazione che alcuni clienti ci hanno fatto notare e le assicuro che questa è l’ultima cosa di cui avevamo bisogno. Non sappiamo più cosa fare“.

Risse e diverbi violenti sono all’ordine del giorno, così come anche episodi di intrusione con tentati furti all’interno della stessa struttura. L’intervento delle forze dell’ordine, come spesso accade, non si rivela risolutorio. Non solo piazza Dante dunque. Dopo lo spostamento delle turbolenze verso il cuore di Trento come piazza Duomo, via Verdi e vicoli adiacenti, il raduno dello spaccio è anche qui, in un angolo nascosto del capoluogo, con soggetti che vanno e vengono in cerca della ‘dose’ e il via vai di macchine sospette che riforniscono i capetti del giro.

“Da qualche tizio poco raccomandabile ho preso anche sputi e insulti con l’intento di farmi allontanare o scoraggiarmi dal tenere sotto controllo le tensioni – spiega Guadagnini – . Siamo in una situazione disastrosa per tutte le attività commerciali che hanno investito soldi e risorse per la ripartenza del turismo. Chi viene a Trento merita di vedere un’ambiente urbano pulito e vivibile. A questo proposito, abbiamo diverse idee per un rilancio di qualità. Tra le nostre proposte c’è ad esempio la presa in gestione diretta del parco – che ricordo – è comunale e non proprietà privata dell’hotel – per metterlo a disposizione dei clienti e dei cittadini desiderosi di vivere spazi nuovi e ricchi di vitalità in un ambiente sano. La realizzazione di una passeggiata che permetta ai visitatori di usufruire degli spazi verdi è un’altra iniziativa che vorremmo venisse presa in considerazione per permettere a più persone di riempire e vivere appieno spazi che ora gli sono preclusi a causa di un’occupazione malsana e deleteria per tutti“.

Soprattutto in epoca di post lockdown, tutto questo non facilita il ritorno alla normalità. “Siamo già stati colpiti da questo difficilissimo periodo di crisi, e adesso che dovremmo concentrarci tutti sulla ripartenza e sul lavoro, siamo invece costretti a scontrarci con problematiche che non sono di nostra competenza. Tutto questo, vorrei ricordare all’amministrazione cittadina, è un problema“, conclude Guadagnini.