Arriva il riconoscimento europeo per ProM Facility

Riparare gli stampi industriali usurati anziché dismetterli? Sembra un approccio scontato in materia di economia industriale e invece è una sfida tecnologica resa possibile dallo sviluppo della stampa 3D che garantirebbe alle aziende manifatturiere un risparmio potenziale di grande impatto.

Ad impegnarsi per trasformarla in realtà tramite il network europeo “Vanguard Initiative” sono Trentino Sviluppo con ProM Facility e HIT – Hub Innovazione Trentino, da oggi assegnatarie di un bando TAF – Technical Assistance Facility. TAF è un servizio della Commissione Europea nell’ambito della Strategia di specializzazione intelligente – strumento utilizzato in tutta l’UE per migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche per la ricerca e l’innovazione – che si occupa di fornire consulenza strategica per lo sviluppo di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico particolarmente meritevoli.

Il prestigioso riconoscimento che arriva da Bruxelles metterà a disposizione 30 giornate di supporto specialistico per lo sviluppo del business plan e consulenze per la valorizzazione e l’accesso al mercato della tecnologia innovativa sviluppata in ProM Facility.

Soddisfatto l’assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli che, complimentandosi con i ricercatori coinvolti nel progetto per l’ottimo risultato raggiunto, spiega: «L’assegnazione del bando TAF a ProM Facility e HIT è un segnale importante perché offre al nostro sistema territoriale la possibilità di sviluppare le proprie competenze in sinergia con una rete internazionale di primissimo rilievo. Ottime anche le prospettive per le nostre aziende che presto potranno sperimentare da vicino un processo industriale altamente innovativo, risparmiando sul cambio degli stampi e concentrandosi invece sugli investimenti per diventare più competitive in Italia e all’estero».

La ripartenza post-pandemia? Per la meccatronica trentina è in chiave circolare. ProM Facility, il laboratorio 4.0 di Trentino Sviluppo a Rovereto, si è infatti aggiudicato – in partnership con HIT – Hub Innovazione Trentino e grazie anche al supporto dell’Ufficio della provincia per i rapporti con l’UE di Bruxelles – un importante bando di consulenza ad alto valore aggiunto promosso dall’Unione europea nell’ambito della Vanguard Initiative.

Come suggerisce il nome stesso, la Vanguard Initiative è una piattaforma d’avanguardia avviata nel 2013 dai territori dell’UE per fare rete tra imprese, cluster, enti di ricerca e istituzioni impegnate nella transizione industriale e nello sviluppo di soluzioni innovative per rafforzare la dimensione regionale della politica industriale europea. Ad oggi ne fanno parte oltre 30 realtà territoriali del continente. Per l’Italia, insieme al Trentino e all’Alto Adige, troviamo Emilia Romagna, Friuli Venezia – Giulia, Lombardia e Piemonte.

Tramite ProM Facility e HIT il sistema trentino lavora, nell’ambito della Vanguard Initiative e dell’area tematica della Specializzazione Intelligente sulla modernizzazione dell’industria, su un progetto pilota di ricerca e sviluppo verso il mercato promosso dal Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Trento e svolto in ProM.

Questo progetto riguarda la tecnica del 3D Printing, nello specifico di riparazione di oggetti industriali ad alto valore aggiunto tramite manifattura ibrida. Una nomenclatura complessa per un’iniziativa in realtà molto concreta ma, fino a qualche anno fa, impossibile: implementare le conoscenze sulla stampa 3D per aiutare le aziende a ripristinare e riutilizzare gli stampi industriali usurati, spesso molto costosi, senza doverli dismettere e ricomprare.

Un demo case, quindi, che riduce l’inquinamento ambientale, aiuta le imprese a risparmiare e si completa oggi di un altro importante tassello: l’assegnazione a Trentino Sviluppo e HIT di un bando TAF – Technical Assistance Facility. Un traguardo che mette a disposizione dei tecnologi e ricercatori di ProM Facility 30 giornate di consulenza specialistica – da utilizzare entro ottobre 2021 – con un valore economico equivalente molto significativo in termini di servizi ad alto valore aggiunto e potenziale supporto allo sviluppo che essi determineranno.

Le consulenze spazieranno dallo sviluppo del business plan alla tutela legale, nell’ottica della valorizzazione della tecnologia innovativa per il recupero degli stampi usurati sviluppata da ProM, ma soprattutto permetteranno di aprire un nuovo mercato in tal senso.