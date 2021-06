Via dell’Androna a Cadine: le foto parlano da sole, ma non per l’assessore Stanchina

Per comprendere la situazione bastano le foto scattate in Via dell’Androna a Cadine, dove una segnaletica non chiara di divieto di transito non è vista da chi pensa di poterla percorrere senza problemi, ma che poi si trova in un imbuto privo di alternative.

Per risolvere la questione evitando problemi più gravi, basterebbe un paracarro posizionato all’imbocco di Via dell’Androna e tutto sarebbe risolto.

A restare bloccati sono più frequentemente i veicoli adibiti al trasporto di collettame che quando non riescono più a proseguire, sono costretti ad una non facile manovra in retromarcia in discesa. Chi non lo fa e decide di proseguire è destinato a restare incastrato causando danni a mezzi e muri nell’ultimo tratto che porta in Via del Capitello.

A sollevare la questione è stato in consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè con una domanda d’attualità. Quando l’esito pareva scontato se non per un intervento drastico come poteva essere uno o due paracarri all’imbocco della strada ad interdire l’accesso, ci si sarebbe aspettato al meno un monitoraggio della via per valutare il da farsi.

Ed invece la sorprendente risposta dell’assessore Stanchina è stata quella che il problema non sussiste e quindi non è necessario nessun intervento. Una risposta che si commenta da sola.

