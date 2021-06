La Val di Pejo celebra “l’oro blu”: la Settimana dell’Acqua ai blocchi di partenza

Sta per prendere il via in Val di Pejo la Settimana dell’Acqua: una serie di incontri, eventi e soprattutto escursioni per entrare in contatto profondo con l’elemento chiave per la vita sulla Terra, comprenderne la profonda necessità e tutelarne la salvaguardia.

Tutto questo nella nona edizione di “Viviamo l’acqua”, in programma dal 25 giugno al 4 luglio 2021.

La proposta è organizzata dal Comune di Peio in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Sole, Terme di Pejo e Consorzio Pejo3000 in collaborazione con le associazioni locali.

Per celebrare l’oro blu, è stato organizzato un ricco calendario di escursioni, una ogni giorno dei due weekend di inizio e fine evento.

Si inizierà dopodomani, venerdì 25 giugno, con una piacevole passeggiata lungo il Noce, per scoprire i segreti delle fonti della Valle. L’appuntamento è alle ore 8.30 a Cogolo, davanti al Centro visitatori del Parco. Per la serata, il punto di ritrovo è il piazzale del parcheggio di Cogolo, dove i Volontari dei Vigili del Fuoco mostreranno una manovra di emergenza, con l’acqua grande protagonista.

Sabato 26 giugno è previsto un lungo itinerario che condurrà agli antichi masi di montagna, attraverso la Val del Mare. Ritrovo alle ore 8.45 davanti all’ufficio informazioni di Cogolo. Al ritorno si camminerà costeggiando le sponde del Noce Bianco. Alle ore 15 al Pejo Kinderland è invece previsto un appuntamento culturale, la presentazione del libro ‘L’avventura del fiume Noce’, a cura dell’Ecomuseo Piccolo mondo alpino.

Escursione per l’intera giornata anche domenica 27 giugno, sul Lago Pian Palù fino a raggiungere le praterie di alta quota. Il ritrovo è alle ore 8.45 davanti all’Ufficio informazioni di Peio Fonti. Alle ore 17, poi, inaugurazione della mostra ‘Acqua Forta’ nel piazzale del Centro Termale di Peio Fonti, con intermezzi della Corpo Bandistico Val di Pejo.

Le iniziative proseguiranno nel fine settimana successivo. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative inserite nell’ambito della Settimana dell’acqua è disponibile sul sito internet visitvaldipejo.it