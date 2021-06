Caso Sicor, Spinelli: «Nessun passo indietro dell’azienda, nemmeno per l’Irap»

Durante i lavori in seconda commissione si è tornato a parlare del caso Sicor.

L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, ha relazionato sullo stato di attuazione della risoluzione 21 che era stata approvata in aula per impegnare la Giunta a “condizionare le agevolazioni provinciali al rispetto, da parte delle imprese, dei contratti di lavoro nazionali di categoria e costituire un tavolo di lavoro per elaborare un piano di interventi che promuovano la qualità del lavoro e delle produzioni”.

Spinelli ha indicato le azioni messe in campo dall’assessorato. L’assessore ha spiegato che, come è noto ormai da tempo, l’azienda non ha intenzione di tornare sui suoi passi e che la Provincia non ha strumenti “formali” di obbligo. “Abbiamo tentato di convincere l’azienda a ritornare sui suoi passi rispetto alla disdetta della contrattazione integrativa e al recesso dal contratto nazionale applicato fino a pochi mesi fa. Abbiamo anche offerto a Sicor un supporto a valere sulla legge 6 del ‘99 per definire un piano di sviluppo e investimento futuro, ma l’azienda si è detta non interessata”.

Pubblicità Pubblicità

Spinelli ha ribadito la richiesta della Giunta di non puntare alla produttività attraverso la riduzione dei costi del lavoro e di aver invitato Sicor a ripensare le sue scelte.

I dirigenti hanno risposto che non è un problema per i piani aziendali neppure la legge provinciale 7 da poco approvata in Consiglio in materia di Irap su proposta dell’esecutivo.

La norma applica una percentuale maggiorata e disapplica eventuali agevolazioni già previste sull’Irap se il datore di lavoro non rispetta gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalla organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si punta a contratti che riconoscano condizioni economiche e normative adeguate.

Pubblicità Pubblicità



“Nonostante tutto questo ad oggi – ha ammesso l’assessore – non abbiamo ottenuto alcun risultato”. Tornando sulla revisione della normativa Irap, Spinelli ha precisato che “il tema non è quello del rispetto di un qualsiasi contratto nazionale di categoria, ma quello dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Quello a cui si punta è l’applicazione di questi contratti o l’applicazione di contratti collettivi diversi, ma che riconoscono condizioni economiche (ed eventualmente normative) non inferiori a quelle di questi contratti”.

L’assessore ha poi evidenziato che il confronto fra le condizioni dei diversi contratti è particolarmente complesso. Anche le sole condizioni economiche (salvo riferirsi esclusivamente ai minimi tabellari, che però costituiscono solo una parte della retribuzione del lavoratore) non sono facilmente comparabili in presenza di istituti diversi nei vari contratti, o di istituti uguali o simili ma con diverse combinazioni di valori, o di istituti non continuativi.

Ancor più problematica è la valutazione delle condizioni normative, che richiede un giudizio qualitativo rimesso alla valutazione del giudice, che può peraltro fondare questo giudizio su criteri equitativi. “Detto questo – ha assicurato Spinelli – considerato che Sicor sta modificando il contratto di riferimento, gli uffici effettueranno tutte le verifiche necessarie”.

Infine l’assessore ha ricordato l’attivazione degli Stati generali del lavoro per ridefinire le caratteristiche delle politiche attive con particolare attenzione alla transizione digitale, ecologica e alla sostenibilità sociale. A partire dall’autunno – ha annunciato – saranno definiti i nuovi cataloghi formativi, in concomitanza con lo sblocco dei licenziamenti e i tempi tecnici per le procedure di licenziamento (circa 2 mesi).

Gli Stati generali del lavoro, ora in una fase di consultazione e confronto fra gli esperti, dovrebbero produrre i loro suggerimenti di politiche ed interventi entro settembre “ma già in luglio – ha annunciato l’assessore – avremo i primi risultati”. Oltre al tema delle politiche attive, gli Stati Generali stanno affrontando anche le problematiche della qualità del lavoro e dell’efficienza produttiva.