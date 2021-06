Perché la presenza umana in fabbrica è ancora fondamentale

Da secoli l’uomo lavora nelle fabbriche di produzione di beni e manifattura. Le varie rivoluzioni industriali hanno fatto evolvere gradualmente le condizioni di lavoro a cui i lavoratori sono sottoposti, oggigiorno il cambiamento è dettato dall’avanzamento tecnologico.

Pare sempre di più che, invece di far lavorare uomini e donne, nelle industrie si possano utilizzare macchinari e robot automatizzati per diverse ragioni.

In primis queste macchine non si stancano e perciò possono operare più ore rispetto ad un essere umano, l’unico consumo che viene aumentato è quello energetico. In secundis, secondo la matematica, sono più produttive in rapporto al tempo passato al lavoro rispetto ad un uomo: con i loro movimenti automatizzati sono più veloci e, spesso, precise se paragonate ad un singolo lavoratore.

Perché dunque non abbiamo tutte le aziende automatizzate, perché l’uomo vale ancora nella catena produttiva? Le ragioni sono molte, forse la più evidente è che l’essere umano ha un cervello e una mente pensante, tiene in conto alcuni elementi che un macchinario non può ancora concepire o comprendere, in quanto risultato di rigidi algoritmi.

Il ragionamento umano è in grado di affrontare imprevisti e decisioni improvvise, un robot, invece, non è programmato per essere pronto a tutte le possibilità, e soprattutto non può prendere decisioni, se non quelle che è stato progettato a prendere.

Un’altra caratteristica umana, che ci rende diversi dalle macchine, è la capacità di essere versatili sicuramente più delle intelligenze artificiali che ci sono attualmente in circolazione.

Ovviamente gli uomini sono dotati di emozioni e caratteristiche individuali, e questa, in ambito lavorativo, può essere un’arma a doppio taglio: se da una parte ci portano a lavorare ardentemente per guadagnarci da vivere e ci aiutano ad essere più attenti e “utili”; dall’altra ci rendono a volte viziosi e imperfetti, per cui ci capita di dimenticarci alcune cose o di sbagliare. Una macchina è programmata per non compiere mai errori.

Grazie alla rivoluzione tecnologica dei nostri tempi, forse le macchine e i robot ci rimpiazzeranno in alcune mansioni faticose, richiedenti precisione e molte ore di pratica; però la componente umana nelle aziende non verrà eliminata del tutto.

Intanto i lavori di gestione non possono ancora essere portati avanti da marchingegni che non possono capire le emozioni umane e comportarsi di conseguenza.

Probabilmente il tipo di lavoro che l’uomo viene chiamato a compiere cambierà, invece di essere lui stesso compreso nella catena di assemblaggio o produttiva, aumenteranno le richieste di personale addetto alla manutenzione dei macchinari.

Una cosa è sicura, non potranno mai essere completamente automatizzate le mansioni che prevedono una forte componente umana e di dialogo, per fortuna non c’è ancora prospettiva che una intelligenza artificiale possegga tutte le capacità di un cervello umano.

Senza componente umana, una fabbrica è come una stampante senza le sue cartucce : i macchinari e le tecnologie per farla funzionare ci sono, ma manca l’elemento che da vitalità e colore, ovvero che rende davvero effettivo il buon funzionamento di un processo produttivo.