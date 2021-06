Le tre meraviglie: la comunità dei nonni super tecnologici

15 marzo 2021, il numero dei contagi stava salendo e l’Italia si apprestava a entrare in zona rossa, fino a Pasqua, forse di più. Mentre scuole, università, esercizi commerciali si preparavano a chiudere, alcuni membri del progetto “Le tre meraviglie” si spostavano veloci per le strade delle città trentine.

Avevano una macchina piena di pacchi da consegnare. Suonavano campanelli, bussavano alle porte, lasciavano le scatole sensoriali del progetto sorridendo con gli occhi dietro le mascherine.

Ad aprire le porte erano un gruppo di anziani e anziane del territorio, alcuni dei quali rappresentanti di diverse associazioni che hanno aderito al progetto. L’ennesimo lockdown per loro, come per tante altre persone, significava la distanza dai propri cari e amici, per qualcuno la solitudine, il ripetersi di una routine priva di stimoli e incontri. E invece dal 16 Marzo le settimane sono state scandite da qualcosa di nuovo: gli appuntamenti con il gruppo di progetto “le tre meraviglie”.

Il progetto è promosso dall’associazione Tremembè in collaborazione con Akoma Collective e H20+ ed è nato proprio dal riconoscimento dell’indebolimento del tessuto sociale a causa della pandemia.

L’equipe ha individuato nella fascia di popolazione anziana un gruppo messo seriamente alla prova dalla pandemia: non solo sono i più esposti ai rischi di contagio, ma rischiano di essere esclusi da tutte le forma di interazione online e digitali a causa della bassa alfabetizzazione informatica.

Gli ideatori del progetto sanno però che le anziani e gli anziani che vivono in Trentino non sono affatto un gruppo di “vulnerabili”: al contrario sono persone molto attive sul territorio a livello associativo e di volontariato, con ruoli di cura importante nei propri nuclei familiari e territoriali, portatori di un bagaglio esperienziale e di competenze che spaziano dall’arte, alla musica, dall’intaglio al giardinaggio.

È questa vitalità che abbiamo respirato attraverso gli schermi che ci hanno uniti durante i due mesi passati nell’ambito del progetto “le tre meraviglie”. Gli appuntamenti bisettimanali su Zoom erano costellati di momenti di grande vivacità, chiacchiere, entusiasmo, saluti, ma anche di condivisione di emozioni profonde, di commozione, ricordi.

Grazie al percorso di arteterapia il gruppo di “over” – come sono stati ribattezzati all’interno del gruppo – ha esplorato negli incontri una serie di tecniche artistiche e sensoriali volte a costruire un gruppo affiatato, unito da legami di fiducia reciproca, pronto a progettare.

Il lavoro collettivo con diversi linguaggi artistici ha rappresentato l’occasione per costruire in maniera spontanea una progressiva familiarità con le piattaforme e gli strumenti informatici. Di settimana in settimana, gli “over” hanno iniziato a scrivere nelle chat private, a condividere dei file su una cartella di google drive, a entrare e uscire dalle stanze di Zoom, sempre più a loro agio con gli strumenti informatici.

Da aprile 2021, Inoltre, la piattaforma è diventata uno spazio virtuale in cui sono avvenuti degli scambi che sono rari nella vita sociale quotidiana: quelli tra generazioni diverse. Al progetto si sono uniti i giovani studenti di design della scuola MADE +++ di Rovereto. All’inizio a videocamera spenta, un po’ intimiditi dall’esuberanza che il gruppo aveva già allenato grazie all’arte terapia. A poco a poco, però le telecamere si sono accese, i quadratini di Zoom si sono popolati di camerette e salotti, a volte di fratelli minori o maggiori, di poster, libri di scuola.

La meraviglia l’hanno allenata da subito tutti i partecipanti nello scoprire “che i giovani non sono poi così come pensavo”, “che gli anziani sono molto più in gamba di quello che credevo”. Gli stereotipi reciproci sono saltati e si è aperto lo spazio per l’incontro e la collaborazione. In questo spazio, questo inedito gruppo di generazioni diverse ha iniziato a progettare, a immaginare insieme e delineare quelle che sarebbero diventate “tre meraviglie”, tre prodotti innovativi per promuovere il benessere degli over 60.

Al momento le 3 meraviglie sono state ideate e sono: un gioco terapeutico pensato per persone allettate, un gioco cooperativo per promuovere il dialogo tra generazioni ed una piattaforma interattiva, esse sono in piena fase di produzione.

Artigiani digitali, designers, arteterapeuti, pedagogisti e informatici sono al lavoro per fare in modo che i prodotti rispondano alle reali necessità e bisogni degli over, coinvolgendo l’intero gruppo in un processo partecipativo.

Per seguirne gli sviluppi e conoscere meglio questo gruppo intergenerazionale e multidisciplinare visita i canali delle Tre Meraviglie : Instagram 3_meraviglie; Facebook Tremembè Onlus. Scopri la nostra storia e sostieni il nostro progetto: sostieni.link/28716 Info: letremeraviglie.tn@gmail.com Tel. 3404744082 (Stefania)

Dati tecnici del progetto – Il progetto Le Tre Meraviglie è promosso dall’associazione Tremembè in collaborazione con: Erickson Spa; laurea magistrale in Eco Social design della Libera Università di Bolzano; CFP Veronesi Made +++; Istituto Tecnologico Marconi, CSV- Centro Servizi Volontariato Della Provincia Di Trento ; circoli pensionati/anziani del territorio della città di Trento tra cui: circolo culturale ricreativo Pensionati La Ginestra, circolo comunitario Montevaccino, circolo El Capitel EPS, circolo San Vigilio di Mattarello, circolo pensionati e Anziani APS II Caminetto di Gardolo; la Federazione Pensionati e Anziani delle Acli, il circolo culturale di Cognola, associazione Amici della montagna.

Partnership professionale: Akoma Collective e Associazione H 2 O +. Questa iniziativa è finanziata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Premi e riconoscimenti – Nell’anno 2021 sono arrivati due importanti riconoscimenti per Le Tre Meraviglie: è vincitore del bando del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno di attività sociali in risposta alla pandemia. È vincitore del concorso “Energie di Comunità” di Itas Sociale . Se raggiungeremo il 50% di questa campagna, Le Tre Meraviglie verrà co finanziato da Itas Solidale con un ulteriore 50%.