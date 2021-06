La proprietà non è più un oggetto del desiderio: si preferisce il noleggio

+30% in due anni: è il boom del noleggio a lungo termine che ormai non esclude più nulla. Piuttosto che immobilizzare il capitale acquistando, si preferisce pagare un affitto rinunciando alla proprietà. Mancanza di liquidità? Forse. Ma anche la risposta ad uno sviluppo tecnologico inarrestabile che rende superato un articolo nell’arco di una manciata di mesi.

I dati arrivano da un’indagine di mercato promossa dall’Osservatorio mensile Findomestic, per l’84% degli intervistati il noleggio a lungo termine presenta almeno un aspetto positivo, il 3% non lo considera utile e solo il 13% è rimasto fedele all’acquisto tradizionale.

Apprezzati anche i servizi accessori compresi nel canone mensile (34%); la rata unica che elimina le preoccupazioni per le spese accessorie e scadenze (32%) e la possibilità di non investire troppo in beni che invecchiano in fretta (31%).

La condizione giudicata più importante per scegliere il noleggio è per il 54% la manutenzione inclusa nel canone; per il 51% la copertura assicurativa per danni o malfunzionamento; per il 40% la copertura furto. Complessivamente il 63% è attratto positivamente dalla presenza di almeno una copertura assicurativa compresa nel canone.

Il 27% valuterebbe l’opzione noleggio a patto che si preveda la consegna e ritiro a domicilio anche per le riparazioni o sostituzioni. Tra gli intervistati uno su cinque sceglierebbe il noleggio per non doversi più occupare dello smaltimento del bene.

Tra gli oggetti scelti per il noleggio a lungo termine la maggior richiesta è per le autovetture (60%), 20% per biciclette e smartphone, attrezzature sportive (18%), prodotti informatici (17%) e moto (16%). Dibattuta l’opinione del noleggio degli smartphone: il 49% si dichiara interessato, il 51% non lo è.

