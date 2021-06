Il Centro Sportivo Don Onorio Spada di Villazzano vuole ampliarsi

Lo sviluppo del centro sportivo Don Onorio Spada di Villazzano è bloccato da un contenzioso col Comune che è proprietario del terreno confinante.

Il centro sportivo sarà gestito fino al 2026 dal Consorzio Valnigra nato nel 1990 del quale ne fanno parte la locale sezione Ana, la sezione Sat dei Bindesi e l’Unione Sportiva Villazzano.

L’offerta sportiva è di un campo da calcio in erba naturale con relatici spogliatoi, un campo coperto per il Calcio a 5, l’ex campo di bocce coperto per il quale c’è un progetto di recupero con la trasformazione in palestra e salone per le feste, una parete attrezzata per l’arrampicata e spazi all’aperto per il beach volley, pallavolo e basket.

In più ampi parcheggi, uno spazio giochi per bambini e aree verdi per un totale di 3 ettari con la manutenzione ordinaria a carico del Consorzio.

Il motivo del contendere con l’amministrazione comunale sono 4 mila metri rivolti verso Gocciadoro da anni inutilizzati.

Di fatto però i volontari del centro sportivo se ne sono presi cura da sempre anche per evitare di affacciarsi su uno spazio degradato ed abbandonato a se stesso.

Il Consorzio chiede che l’amministrazione comunale riconosca da una parte il proprio risparmio sulla manutenzione e dall’altra l’impegno dei volontari con un rimborso spese che copra almeno i costi vivi.

Dal Consorzio fanno notare come i 26 mila euro del contributo comunale siano in massima parte utilizzati per coprire le spese delle utenze, il rinnovo dell’attrezzatura e la manutenzione ordinaria.

A questo punto si tratterebbe di arrotondare estendendo il contributo anche all’area per il momento non utilizzata, concedendola in uso.