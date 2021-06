Francesco Agnoli rieletto segretario di «Si può Fare!». Mauro Sarra presidente

Incontriamo Francesco Agnoli, da poco rieletto segretario di Si può fare! Liberi civici trentini.

Alla presidenza invece è stato nominato un altro fondatore del movimento: cioè Mauro Sarra.

Si può fare! si è presentato per la prima volta alle elezioni comunali di Trento, nel 2020, ed ha ottenuto quasi il 4% di preferenze (più di Forza Italia e di movimenti guidati da consiglieri provinciali, come Onda Civica di Filippo Degasperi). Per essere la prima esperienza, un bel successo.

Pubblicità Pubblicità

Allora, la vostra avventura procede?

«Sì, abbiamo un certo coraggio! Fare politica non è mai stato facile, ma oggi come oggi forse è ancora più arduo. Sempre meno persone hanno fiducia nei partiti, nella possibilità di cambiare qualcosa, nell’onestà e nella buona fede di chi si impegna nell’agone pubblico. E’ comprensibile. Ciò non toglie che non bisogna mai lasciar morire la speranza. Il gruppo di amici che sta in Si può fare!, anche grazie ad alcune disavventure, ha chiaro un ideale: la politica è una forma di servizio, come lo sono la paternità, la maternità, il lavoro… Solo, con una apertura più vasta, che oltrepassa la famiglia e il luogo di lavoro, per abbracciare la comunità. Credo che l’unico modo per provare a fare politica nel modo più degno possibile necessita, anzitutto, di sentirla come una responsabilità, più che come un privilegio. Nella mia esperienza ho conosciuto, tra i politici, persone ottime, dedite al bene comune, davvero stimabili, e persone pessime, di un arrivismo e un narcisismo ineguagliabili».

Rimanete al centro?

Pubblicità Pubblicità



«Ci proviamo. Abbiamo detto tante volte di avere come figura ideale di riferimento, tra gli altri, Alcide De Gasperi. Centro significa guardare la realtà nella sua complessità, senza facili semplificazioni, estremismi, schematismi. Ma non significa essere scoloriti ed insipidi, anzi! Tanto apprezzo De Gasperi, quanto “disprezzo” molti dei suoi successori, privi del suo spirito libero, generoso, nobile, disinteressato… Ricordo un articolo che parlava della Dc degli anni di De Gasperi, in questi termini: “La Dc prima dei democristiani”. Un titolo significativo!»

Guardate con simpatia al progetto di Brugnaro e Quagliariello, “Coraggio Italia”: perché?

«Perché il panorama politico italiano sta cambiando e se ne sente l’esigenza. E’ un po’ di tempo che in tanti hanno capito che al centro ci sono ampi spazi. Il primo che ha provato ad occuparli è stato Matteo Renzi, un cinico senza pari, ma non stupido. Però non c’è riuscito. Ha sperato di portare a termine il suo progetto trainando Berlusconi al governo, insieme a Draghi, per poi allearsi con lui, qualora la lega fosse rimasta all’opposizione.

Ma Matteo Salvini ha sparigliato le carte, ed entrando nel governo Draghi ha impedito il patto Renzi-Berlusconi. Da giorni il fondatore di Forza Italia guarda al partito unico con la Lega: ciò significa che Forza Italia è destinata a finire e che Renzi questa volta ha fallito. Lo spazio al centro – emarginati Renzi e sparita Forza Italia- rimane dunque sguarnito: Brugnaro, sindaco civico di Venezia, Giovanni Toti, governatore della Liguria che ha corso “in proprio”, e Gaetano Quagliariello, senatore che guida molte liste civiche sparse sul territorio nazionale, hanno, a mio giudizio, la possibilità di rappresentare una forza seria e credibile. Sia perché insieme sono complementari, sia perché nessuno di loro tre ha un passato imbarazzante o scheletri nell’armadio».

Buone prospettive, quindi?

«Sì, se sapranno crescere dal basso, senza fare un partito padronale e se eviteranno di imbarcare quelle figure imbarazzanti che spesso aleggiano intorno ai nuovi soggetti politici. Poi è anche vero che in un partito di medie-grandi dimensioni, pur mosso da ottimi ideali, non si può essere tutti della stessa linea. Come sappiamo le lotte più dure, spesso, si svolgono non tra partiti, ma all’interno degli stessi partiti. Basti vedere cosa accade da mesi tra i grillini…»

Per concludere?

«Con un po’ di Coraggio, Si può fare!, almeno qualcosa di meglio di quello che si è visto sino ad ora. L’Italia è un paese in declino costante: sempre più vecchia, con pochi giovani che per di più scappano, senza più neppure i valori di un tempo, soffocata dalla burocrazia, dal partitismo, dalle ideologie che la sinistra produce a ritmo continuo e che altro non fanno che avvelenare il clima politico e culturale del paese. Di una svolta c’è assoluto bisogno! Nessuno è in grado di assicurarla o realizzarla come fosse qualcosa di semplice, però bisogna cominciare…»