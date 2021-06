Consiglio straordinario: approvato con 4 astensioni il ddl Tonina a sostegno dell’edilizia

Seduta straordinaria stamane per il Consiglio provinciale che ha approvato il disegno di legge 102 dell’assessore Mario Tonina, che mira a contrastare le difficoltà del settore edilizio in questo delicato momento storico, prorogando al 31 dicembre l’entrata in vigore dell‘articolo 86 della legge urbanistica provinciale del 2008, che prevede il bonus volumetrico per la diffusione dell’edilizia sostenibile e in legno di qualità e recepisce con un emendamento le novità romane sulla Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Nell’intervento illustrativo, l’assessore Mario Tonina ha spiegato che con questa norma, condivisa dalla Commissione all’unanimità, si proroga l’entrata in vigore dell’articolo 86 della legge urbanistica del 2008 che prevede misure per l’uso di tecniche di edilizia sostenibile e premi volumetrici per gli edifici con prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento provinciale sulle certificazioni energetiche, secondo un criterio più restrittivo per le nuove costruzioni e confermativo per le riqualificazioni dell’esistente.

Nell’ambito del tavolo dell’urbanistica tutte le categorie hanno rappresentato la necessità della proroga del termine e il ddl risponde a quelle esigenze, a beneficio dei cittadini e dei comuni, particolarmente appesantiti in questa fase difficile dalle pratiche edilizie.

Due gli emendamenti condivisi anch’essi all’unanimità. Uno in particolare, particolarmente rilevante, volto recepisce il recente intervento romano in materia di Superbonus con la novità sulla Cila (senza attestazione dello stato legittimo, per velocizzare le pratiche dell’Eco bonus). In questo modo si prevede che tutti gli interventi che accedono al 110% possano essere considerati come manutenzione straordinaria (ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici) con semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

In sede di dichiarazione di voto, Alex Marini ha dichiarato l’astensione del Movimento 5 Stelle, per dubbi relativamente all’articolo 1: non è chiaro se la sovrapposizione di strumenti incentivanti e premiali provinciali e statali possano creare delle disparità forse non ben considerate e valutate. Ha riconosciuto degli elementi positivi che favoriscono una semplificazione delle procedure, ma al tempo stesso ha rilevato una carenza sull’analisi delle politiche pubbliche

Filippo Degasperi (Onda Civica) ha dichiarato l’astensione: ci sono aspetti apprezzabili, ma è controproducente cumulare incentivi volumetrici con le incentivazioni previste dallo Stato. Il Superbonus sta già comportando una crescita vertiginosa dei valori delle materie prime e delle parcelle dei professionisti con effetti distorsivi sul mercato e con la “solleticazione” di speculazioni edilizie per la possibilità di derogare alla pianificazione urbanistica, con villette a due piani che diventano condomini, grazie agli incentivi per demolizione e ricostruzione. Ha auspicato almeno attenti controlli sulle attestazioni.

