Christus Vincit: grande partecipazione al Buonconsiglio per il libro intervista. Schneider: “Cristo di nuovo al centro per la salvezza della Chiesa”

Nuove e antiche sfide attendono la Chiesa in un’epoca di grandi cambiamenti per la storia dell’umanità. Ma l’esortazione a proclamare nuovamente, con forza e coraggio, l’amore per Cristo con rinnovato spirito di speranza per il futuro è il messaggio di un’opera unica nel suo genere. Nemmeno le rigide regole di prevenzione del contagio hanno ostacolato, nella serata di venrdì 18 giugno, la grande partecipazione all’evento di presentazione del volume “Christus Vincit: il trionfo di Cristo sulle tenebre del nostro tempo“.

Un volume edito da Fede&Cultura che nella sua presentazione in lingua italiana tenutasi all’interno dell’elegante cornice della sala delle Marangonerie al Castello del Buonconsiglio ha beneficiato della presenza, per la prima volta, di entrambi gli autori: la giornalista statunitense Diane Montagna e il vescovo ausiliario di Astana e teologo Athanasius Schneider.

Durante l’incontro, andato in diretta Facebook sulla pagina de La Voce del Trentino e visibile nella sua versione integrale sul sito di Voce24News, non è mancata una riflessione su quanto oggi la cristianità abbia bisogno di riancorare la propria identità e la propria fede proprio a questa figura centrale della nostra storia. Su quali siano i nemici interni, strutturali ed esterni che minacciano la stessa sopravvivenza spirituale della cristianità così come l’abbiamo conosciuta.

Cristo cuore della Chiesa, Cristo speranza per l’umanità tutta. “Le sfide sono sempre le stesse, come lo erano all’inizio del tempo. Proclamare Cristo e il Vangelo e portarlo a tutte le Nazioni. La stessa missione della Chiesa rimane anche quella di combattere il peccato e l’opera di Satana, perché si rimanga spiritualmente militanti nella difesa della fede. Quanto più la crisi del mondo e della cristianità, la confusione e le tenebre aumentano, tanto più la Chiesa ha la missione di essere una luce, di portare non se stessa, non le sue idee, ma le idee di Dio e di Cristo e quelle di tutti i tempi per illuminare gli uomini con la dottrina divina, non umana“, sottolinea Mons. Schneider.

Il libro intervista nasce anche dall’idea e dal coraggio comunicativo di Diane Montagna. Giornalista americana accreditata presso la Santa Sede, con una solida formazione acquisita presso l‘Istituto teologico internazionale in Austria, specializzata nello studio dei Padri dela Chiasa, Diane afferma: “C’è un tale bisogno del tipo di insegnamento chiaro che Sua Eccellenza fornisce, che questa consapevolezza mi ha dato la motivazione fondamentale per intraprendere questo percorso. Ciò che per me era importante era portare chiarezza ai fedeli in questo momento particolare. Il mio ruolo nella realizzazione di questo libro intervista non è stato solo quello di portare le mie domande, ma le domande di tutte le vocazioni appartenenti a qualsiasi ambito nella Chiesa. Le questioni di chi sta cercando la verità, di chi sta cercando di capire da cosa sia originata la crisi e quali siano le possibili soluzioni. Riscoprire la dottrina cristiana per la prima volta, recuperare quel senso del soprannaturale così caro alla tradizione. Rimettere Cristo al centro. Questo porterà ad una rinascita per la cristianità “.

Presente alla conferenza anche l’editore del volume, il professor Giovanni Zenone, che ha sottolineato come “la situazione che stiamo vivendo nel mondo e anche all’interno della Chiesa non è facile. E’ un momento di sofferenza e di difficoltà. Più che mai abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a seguire la giusta strada, quella che porta al Signore e che ci porta ad amarlo di più in un tempo in cui la tentazione di rifiutare è forte, perché la confusione è sotto agli occhi di tutti (…) Avere un vescovo coraggioso che ci dice verità imperiture nonostante le nuove mode ecclesiali e mondane è oggi un qualcosa di straordinario, come straordinaria è la Messa che Lui celebra e che ci aiuta tanto a restare ancorati a quella fede di sempre e a quella sensibilità che è mezzo di salvezza. Questo libro rappresenta davvero lo strumento di nuova evangelizzazione, più che mai valido per i nostri tempi “.

“Parliamo di dottrine che restano sempre, che sono immutabili, che portano la vera felicità all’umanità, la vera liberazione dell’umanità dalla schiavitù in cui ci troviamo oggi. Lo dice lo stesso titolo del libro: Christus Vincit, che significa Cristo Vince. Sempre. Ed è questo l’unico messaggio di speranza, di fiducia, di certezza. Il futuro vedrà il cristianesimo ridursi ad una minoranza nel mezzo di un nuovo mondo neopagano. Ma noi dovremo amare questo mondo per portarlo alla salvezza per mezzo della chiarezza dell’amore, della verità e della grazia divina“, conclude Monsignor Schneider.