Asino sbranato dai lupi a Malga Imprech. Il gestore Linardi: “Tracce da settimane. Ora c’è paura per i vitellini”

L’attacco, silenzioso, è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 giugno. Il solstizio d’estate non ha portato fortuna ai gestori della Malga Imprech, che si trova a circa 1500 metri in località Scanupia, sopra Besenello. Quello che poi i forestali hanno accertato essere un gruppo di lupi (sicuramente più di due) si sarebbe addentrato nell’area agricola dove dimorano attualmente diversi animali, tra cui una settantina di mucche.

Ad avere la peggio un asinello, anch’esso ospite della struttura. Questa mattina, alla conta del bestiame, il povero quadrupede è stato trovato dilaniato nella parte posteriore del dorso e delle natiche. Ancora vivo ma agonizzante, è stato abbattuto pochi minuti dopo il recupero.

“Si tratta di pochi esemplari – racconta Lorenzo Linardi, che assieme al papà Massimo da anni gestisce la malga – . Abbiamo diverse testimonianze di turisti ed escursionisti che come noi, nelle ultime settimane, ne hanno rilevato le tracce. Si tratta del primo attacco al bestiame in sette anni, ma ora abbiamo il timore di un ritorno”.

L’aggressione del piccolo branco ora fa paura. “Ci sono circa 30 vitellini indifesi in malga. Tutto dipenderà dal grado di reattività delle mucche ad un eventuale nuovo avvicinamento dei predatori – continua Linardi – . Nel caso di altri episodi come quello di stanotte, saremmo costretti al ritiro con conseguente trasferimento degli animali. Per noi, un danno incalcolabile“. Anche gli escursionisti, magari spaventati dalla notizia, potrebbero decidere di scegliere altre zone per i fine settimana in montagna. Ma la presenza dei lupi non sarebbe l’unico problema.

“Nella zona sono presenti diversi esemplari di cinghiali che pur non attaccando altri animali, causano danni all’alpeggio. Non basta l’azione delle guardie forestali che pur con impegno tengono sotto controllo la loro riproduzione. Se ora si aggiungono anche i lupi, la situazione potrebbe diventare complicata. La nostra speranza è quella di poter continuare a condurre la nostra attività con la massima serenità possibile. Ma il problema dei grandi predatori in montagna non deve essere dimenticato“, conclude Linardi.

