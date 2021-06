A Mezzocorona il sindaco Hauser e la giunta comunale ricevono di nuovo in presenza

Smart Money, contributi a fondo perduto per Startup innovative Con una dotazione totale di 9,5 milioni di euro, a partire dal 24 giugno potranno essere presentate le domande di agevolazione per Startup innovative dal Programma Smart Money. Smart Money, Cos’è Smart Money è una... The post Smart Money, contributi a fondo perduto per Startup innovative appeared first on Benessere Economico.

Codacons, proposta di risarcimento per somministrazione Astrazeneca agli under 60 Il caos generato intorno al siero anti-covid, Astrazeneca che ha gettato nel panico, nell'incertezza e nella cattiva informazione migliaia di italiani ha spinto Codacons a lanciare un'azione collettiva per il risarcimento. Il caso Astrazeneca Uno...

Criptovalute paragonate ai mutui subprime del 2008: l'allarme della Consob Il fenomeno criptovalute è così attuale e crescente, tanto da spingere il numero uno della Consob, Paolo Savona a lanciare un'allarme sulla situazione. La similitudine tra criptovalute e mutui subprime Savona infatti, ha dedicato un...

Bonus Irpef 2021, 100 euro in più in busta paga: a chi spetta Il vecchio Bonus Renzi da 80 euro si evolve e diventa un Bonus Irpef da 100 euro. Con l'ultima legge di Bilancio infatti, vengono riviste le regole e il nome del vecchio bonus. A chi...

Imu 2021: esenzioni ed agevolazioni previste Il Governo potrebbe estendere l'esenzione Imu, ampliando la categoria di soggetti che non saranno tenuti a versare la prima rata. Imu 2021, chi rientra nell'esenzione Un nuovo emendamento al Decreto Sostegni Bis potrebbe andare incontro...