Trentino, Binelli: «Grazie alla Lega in arrivo 16 uomini e donne in divisa»

In Trentino dopo i recenti disordini avvenuti a Trento e Rovereto arrivano i rinforzi.

Saranno infatti 16 fra donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle Forze dell’Ordine da metà luglio a metà settembre.

È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni.

«Con la Lega al governo, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Rinforzi che si sommano a nuove assunzioni. Dalle parole ai fatti». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.

«Grazie alle Lega – dichiara invece il segretario della lega Trentino Diego Binelli – sarà rinforzato l’organico delle Forze dell’Ordine in provincia di Trento. Da metà luglio a metà settembre sono in arrivo 16 uomini e donne in divisa. Una misura fortemente voluta da Matteo Salvini e dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Per il nostro territorio, più vigilanza e più sicurezza in questa fase di ripresa e di riaperture, specie in chiave turistica, La Lega c’è».

Saranno invece quasi 40 le nuove forze dell’ordine che andranno a rinforzare l’organico della provincia di Bolzano.

Il ministro dell’interno Lamorgese ha firmato un decreto per 65 milioni di euro destinati alle città metropolitane, con una quota parte riservata a quelle in dissesto o in riequilibrio finanziario, nonché a sostenere economicamente le iniziative dei comuni contro l’abusivismo commerciale e lo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici.

«Questa rete di finanziamenti – ha detto la titolare del Viminale – consentirà, tra l’altro, agli enti locali di procedere ad assunzioni a tempo determinato di unità aggiuntive nei corpi di polizia locale, nonché alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di aree degradate».

Trento fa parte delle 65 province dove saranno rafforzati i servizi di vigilanza nelle località interessate da una maggiore affluenza turistica, con l’invio di 2.300 unità di personale interforze in attuazione del Piano di potenziamento estivo dei presidi di polizia definito dal Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai rappresentanti delle istituzioni territoriali.

Le unità straordinarie saranno utilizzate nell’ambito dei dispositivi di controllo definiti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.