Oggi somministrato il vaccino al governatore Maurizio Fugatti

Nella mattinata di oggi è toccato al governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti vaccinarsi al drive Through di Trento sud.

Al governatore, che ha atteso pazientemente il proprio turno in coda, è stata somministrata una dose di Pfizer. Fugatti ha voluto ringraziare ancora una volta tutto il personale dell’ Azienda provinciale per i servizi sanitari Trento per il grande lavoro che sta continuando a fare ormai da oltre 12 mesi. Non è mancato nemmeno l’invito a tutti a vaccinarsi per raggiungere il più in fretta possibile l’obiettivo di un «Trentino Covid-free».

Il 4 novembre 2020 il governatore era stato contagiato dal Coronavirus, in modo asintomatico. Per lui e per altri due assessori era scattata una lunga quarantena, infatti era stato trovato positivo al tampone per ben due volte.

Pubblicità Pubblicità

Intanto ieri mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 399.867, di cui 152.320 seconde dosi. Nelle categorie over 80, 70-79 e 60-69 le dosi sono rispettivamente 65.513, 81.950 e 88.785.

Ricordiamo che da oggi, lunedì 20 giugno, in Trentino potranno prenotare le vaccinazioni coloro che hanno almeno 16 anni. La conferma è arrivata due giorni fa direttamente dall’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana che ha ricordato come l’arrivo di 6.000 dosi Pfizer in più rispetto al previsto consentirà all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di riaprire gli slot delle vaccinazioni inserendo nella programmazione anche la categoria 16-17 anni.

Pubblicità Pubblicità