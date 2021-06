La Pro Loco di Cles invita tutti “Al crepuscolo in malga” in Boiara per la magica notte di San Giovanni

La Pro Loco di Cles, in collaborazione con la Pro Cultura Centro Studi Nonesi, l’Associazione Strada della Mela e dei Sapori, e l’Azienda Agricola ‘I Profumi della Natura’, organizzano per mercoledì 23 giugno alle ore 18.15, presso Malga Boiara, l’evento “Al crepuscolo in malga”, per perpetrare la tradizione dell’Acqua di San Giovanni. Questo rito antichissimo si deve eseguire la notte a cavallo tra il 23 e il 24 giugno come augurio di buona salute, felicità, ed anche per trovare il vero amore!

Questo incontro vuole valorizzare le antiche usanze della cultura popolare, che uniscono la conoscenza del territorio alla salvaguardia delle sue specificità. La tradizione dell’Acqua di San Giovanni non è così nota nelle nostre valli, e questo appuntamento è stato pensato per riproporre la raccolta delle erbe al tramonto, la preparazione simbolica dei vasetti in vetro da lasciare poi sui balconi e nei giardini, sotto la luna piena.

La riscoperta di questo rito affonda le sue radici nella magia da sempre legata al solstizio d’estate, la stagione più calda, dove la natura è al suo massimo fulgore. Il passaggio dalla primavera all’estate potrebbe tuttavia essere soggetto a siccità, forti temporali o malattie delle colture e del bestiame, e dunque l’Acqua di San Giovanni aiuterebbe a prevenire questi eventi sfortunati.

Una leggenda vuole inoltre che la notte del 23 giugno sia ideale per eseguire sabba demoniaci, da cui ci si può proteggere con le erbe officinali tra cui l’iperico, noto anche come l’erba di San Giovanni.

La notte di San Giovanni Battista cade a sei mesi dal Natale e scandisce la differenza dal giorno dove c’è maggior luce diurna (il solstizio d’estate) a quello dove è più scarsa (solstizio d’inverno). Durante questa notte si accedono fuochi purificatori in diversi luoghi per cercare simbolicamente di trattenere il sole più a lungo possibile.

Iperico, malva, rosmarino, menta, lavanda, salvia, sono alcune delle erbe e fiori che si raccolgono all’imbrunire. Si devono poi mettere in un recipiente di vetro riempito d’acqua da lasciare all’aperto sotto i raggi della luna, affinché possano raccogliere la rugiada dell’alba. Al mattino si potrà utilizzare l’acqua per lavarsi il viso e mani, o solo specchiarsi per vedere riflesso il proprio volto.

Durante questo evento l’esperto Pietro Menapace dell’Azienda Agricola ‘I profumi del bosco’, aiuterà a scegliere le erbe e i fiori adatti a preparare l’acqua magica; nel frattempo Viky Keller leggerà le sue poesie, i racconti onirici, surreali, malinconici e divertenti, accompagnati dalla musica d’ispirazione floreale e lunare di Elisa Maitea. Si ringrazia l’Azienda Agricola ‘Rodela’ di Luca ed Elisa Dalpez per la collaborazione.

Info e iscrizioni entro il 22 giugno presso la Pro Loco Cles allo 0463 421376 (fino ad esaurimento posti)