Arriva la guida alla scelta della sega a nastro

La sega a nastro è un attrezzo ormai indispensabile sia per gli artigiani professionisti che per gli appassionati del fai da te, in quanto consente di tagliare non solo il legno ma anche altri materiali in poco tempo e con la massima precisione.

In commercio al giorno d’oggi esistono però molteplici tipologie di seghe a nastro, che si distinguono in base alle dimensioni, alla potenza del motore, alla tipologia di lama e via dicendo.

Effettuare la scelta giusta è fondamentale per ottenere il risultato atteso e proprio per questo motivo nella mini guida di oggi vi diamo alcuni consigli utili per trovare la segatrice a nastro più adatta alle vostre esigenze.

Sega a nastro: il marchio fa la differenza – Prima di andare a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione nel momento della scelta di questo utensile, è bene precisare che il marchio in questo caso fa una bella differenza. Per essere sicuri di non acquistare un attrezzo di scarsa qualità conviene rimanere su brand famosi, noti per la loro affidabilità. Tra le più consigliate in tal senso troviamo la sega a nastro Nebes, scelta anche dai professionisti del settore.

Meglio evitare invece i marchi che propongono prodotti eccessivamente economici, perché non solo non riescono ad offrire prestazioni all’altezza delle aspettative ma possono rivelarsi anche pericolosi.

Tipologie di seghe a nastro: fissa o mobile? – Le principali tipologie di sega a nastro sono sostanzialmente due e si distinguono per via delle loro dimensioni. In commercio è possibile trovare quelle fisse e quelle invece mobili e la scelta tra le due deve essere effettuata in base all’utilizzo che si fa dell’utensile. Solitamente, per i piccoli lavori di bricolage fai da te è sufficiente una sega mobile, dalle dimensioni più contenute e facile da trasportare. Gli stessi artigiani trovano spesso utile questo tipo di utensile, in quanto possono portarlo con sé nei vari cantieri.

Per chi ha necessità di un utensile molto potente e dimensioni di taglio particolarmente elevate, invece, la sega a nastro fissa è la soluzione ottimale.

Tipologia di lama per la sega a nastro – Un componente della sega a nastro che deve essere scelto con molta attenzione è la lama: indispensabile per ottenere i risultati desiderati. Anche in questo caso ne esistono di varie tipologie a seconda del tipo di materiale che si deve tagliare. Con questo utensile è infatti possibile effettuare lavorazioni su legno, ferro, PVC e via dicendo: è dunque naturale che la durezza e le dimensioni della lama facciano la differenza.

Caratteristiche extra – Al giorno d’oggi si trovano in commercio seghe a nastro dotate di caratteristiche extra, che si rivelano particolarmente comode in alcuni contesti, come il sistema di aspirazione delle polveri e le luci a LED che consentono di aumentare la visibilità in condizioni di scarsa luminosità. Non solo: vale la pena prendere in considerazione anche i modelli con pompa ed impianto refrigerante, che consentono di ridurre e prevenire il surriscaldamento dell’utensile. Queste sono caratteristiche che naturalmente fanno lievitare il prezzo ma che in alcuni casi possono fare la differenza anche sui risultati di taglio.