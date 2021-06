Totem e defibrillatore installati in piazza a Cognola

In piazza a Cognola è stato installato un defibrillatore da utilizzare in caso di arresto cardiaco.

Il presidio salvavita è stato messo in un punto strategico per poter essere facilmente raggiungibile da tutte le zone di ritrovo della frazione. Come tutti quelli posizionati in città, anche quello di Cognola è sponsorizzato Itas Assicurazioni, è bene precisare che non ha nessun valore commerciale e quindi l’eventuale furto – com’è già successo a Trento – si trasforma in un atto vandalico che mette a rischio la vita di chi potrebbe averne bisogno.

E’ audio comandato per anche un utilizzatore inesperto riesce farlo funzionare seguendo le indicazioni che arrivano dalla centrale operativa; in tutti i casi sono molti i cittadini che ne hanno preso praticità dal momento che la loro presenza è obbligatoria per le società sportive ed è presente in molti luoghi di lavoro.

Nella stessa piazza è stato installato anche un totem per lo scambio libri. Il totem nasce dal progetto “Gino Ri–fiutino” ed è stato realizzato dall’associazione H2O quasi esclusivamente all’interno dell’Istituto Comenius ed aveva come tema la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.

Lo scambio libri è in un certo qual modo la seconda parte del progetto stesso e vorrebbe favorire la nascita di relazioni tra le persone attraverso lo scambio dei libri lasciato all’interno del totem a disposizione gratuita di chi li vuole prendere o lasciarli.

