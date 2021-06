L’assemblea delle Pro Loco festeggia la possibilità di poter tornare a organizzare sagre e fiere

Si è svolto presso il teatro di Aldeno l’assemblea ordinaria della Federazione Trentina delle Pro Loco all’insegna della possibilità di organizzare sagre e fiere restituendo alle Pro Loco il loro ruolo naturale.

50 le Pro Loco rappresentate in una serata che ha avuto come tema principale i cambiamenti sopravvenuti anche nel comparto del volontariato a seguito della pandemia.

Se infatti l’anno passato ha costretto le Pro Loco a ridurre drasticamente le loro attività principali (eventi all’aperto, sagre, feste, solo per dirne alcune), questo dall’altra parte ha fatto emergere un aspetto finora poco valorizzato dell’operato delle Pro Loco, che è il ruolo di assistenza e supporto alle comunità e alle persone che le vivono.

Altra novità importante di quest’anno è l’approvazione dei nuovi criteri di finanziamento per le Pro Loco della Provincia Autonoma di Trento (approvati il 23 aprile ed operativi dal 2022), che virano verso una maggiore attenzione al valore culturale/storico delle iniziative e alla cura del territorio, insieme ad una spinta all’utilizzo di prodotti locali e alla creazione di sinergie tra soggetti del settore turistico.

Per quanto riguarda l’anno 2021, i contributi della Provincia Autonoma di Trento sono pari a 405.000,00 euro per la Federazione trentina delle Pro Loco, mentre per le Pro Loco sono pari a 850.000,00 euro, suddivisi tra le 156 Pro Loco che ne hanno fatto domanda.

L’Assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, Roberto Failoni, sottolineando la sempre viva attenzione della Provincia Autonoma di Trento al settore del volontariato, confermata dalla riconferma dei finanziamenti alle Pro Loco anche per il 2022, rimarca come “Le Pro Loco abbiano un ruolo fondamentale non solo per le comunità, ma anche per il turismo, perché con la loro azione completano e arricchiscono il lavoro di comuni e APT per rendere belli e appetibili i nostri territori”.

Monica Viola, presidente della Federazione trentina delle Pro Loco: “In questo tempo sospeso le Pro Loco hanno avuto la possibilità di scoprire un aspetto che era rimasto forse nascosto. Abbiamo scoperto che fare Pro Loco vuol dire prima di tutto sentirsi vivi, utili e partecipi delle nostre comunità. Molti si sono occupati di supportare le persone in difficoltà insieme alle altre associazioni, molti si sono reinventati sagre e feste online, molti hanno riscoperto le piccole attività di abbellimento.

Siamo tornati alle origini riscoprendo il fare, per il bene comune, per le persone che vivono intorno a noi. Questo ritorno alle origini ci proietta allo stesso tempo anche verso il futuro che ci vede sempre più consapevoli del valore che hanno le Pro Loco per le Comunità e i Territori, un valore non solo in termini di capacità di fare ma anche di essere.

Essere motori di sviluppo, sinergia con tante realtà, essere spinta anche dal punto di vista economico per le piccole o grandi aziende che sono presenti sui nostri territori.

Per essere più vicini a tutte le Pro Loco, dando la possibilità di maggior partecipazione alla Vita della Federazione e alle proposte pensate per le Pro Loco, come Consiglio abbiamo deciso di aprire degli Uffici Territoriali, portando sui territori oltre alle attività di formazione anche le consulenze da parte dei nostri espertissimi collaboratori.”