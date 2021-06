Istat, povertà assoluta in aumento: 5,5 milioni di italiani in difficoltà

In Italia si allaga sempre di più il divario tra i redditi consolidati con l’impiego tutelato e quello del lavoro povero con il precariato estremo. A spaccare ulteriormente in due il Paese è stata la pandemia che per evitare il collasso del sistema sanitario ha richiesto misure indispensabili. Misure che hanno inciso pesantemente sull’economia, tanto fotografare numeri sulla povertà assoluta in aumento nel 2020, l’anno della pandemia.

Infatti, i dati presentati dall’Istat raccontano con una percentuale passata dal 6,4% nel 2019 fino al 7,7% del 2020, che la povertà in Italia è aumentata, interessando 2 milioni di famiglie, circa 5 milioni e mezzo di persone.

Il lockdwon ha generalizzato le chiusure temporanee di tante attività fino a trasformarsi per molti in definitive, colpendo duramente le fasce economicamente più fragili, ovvero quelle che erano già in affanno e che non hanno nemmeno potuto beneficiare dei bonus erogati dallo Stato. Per i cittadini stranieri residenti in Italia, l’incidenza di povertà assoluta è passata dal 26,9% al 29,3% nel 2020.

Mentre il virus obbligava interi settori alla paralisi, i patrimoni privati degli italiani si sono comportati diversamente. In questo senso, i dati Istat indicano che alla fine dello scorso anno oltre il 15% del reddito disponibile è rimasto fermo sui conti correnti.

In particolare, a gennaio le famiglie italiane avevano accumulato 1117 miliardi. Un risparmio che aumenta gradualmente con l’età, con i pensionati in cima alla classifica e gli under 29 costretti ad attingere ai propri risparmi.

Nonostante le tendenze marcate, i dati riportati dall’Istat rimangono in linea con il resto d’Europa, ad esclusione del debito pubblico italiano che tocca un nuovo record riportato da Bankitalia.

