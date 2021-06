Scioperare per chiedere rispetto: insegnanti contro la CGIL

Spett.Le direttore,

“No allo sciopero”, questa la posizione del segretario della CGIL che esorta noi insegnanti a trovare un modo diverso per contestare la riapertura di luglio, più consono al nostro ruolo, uno sciopero alternativo che mantenga la relazione di fiducia con le famiglie, uno “sciopero al contrario” che ci vedrebbe scioperare lavorando e devolvendo il corrispettivo guadagnato in favore di famiglie bisognose.

Il nostro invece sarà “ normale”, di quelli usati in passato per migliorare le condizioni di lavoro e riconosciuto dalla Costituzione, sciopero proclamato dopo mesi che si sta tentando un dialogo con il presidente Fugatti e l’assessore Bisesti, mesi che sui giornali e sui social veniamo tacciate di non aver voglia di lavorare.

Nessuna di noi vi aderirà come una presa di posizione contro le famiglie e siamo convinte che chi ha capito la nostra situazione e si è reso conto della correttezza e del senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato le polemiche, non avrà nessun problema ad accettarlo e saprà riconoscere le eventuali strumentalizzazioni.

Un’ azione di protesta che rivendica per la nostra categoria il diritto al rispetto, il diritto di essere considerate alla pari degli altri ordini scolastici ( così come avviene nel resto d’Italia dove le scuole dell’Infanzia fanno parte degli Istituti Comprensivi), il diritto ad avere dei diritti e non solo doveri, il diritto ad essere considerate degne di un confronto.

Basta chiedere sempre e solo a noi di capire, di gettare ponti, di pensare alle famiglie in difficoltà. Ricordiamo a chi sui giornali usa queste espressioni con grande facilità che sono decenni che gettiamo ponti e andiamo incontro ai problemi dei genitori e dei bambini, sempre lo abbiamo fatto e sempre lo faremo, ma che per essere figure autorevoli e quindi efficaci nel nostro lavoro abbiamo bisogno che questa dignità ci venga riconosciuta dalla politica, dagli organi competenti e dall’opinione pubblica.

Questo continuo rimandare al nostro senso di responsabilità come se fossimo delle irresponsabili non fa altro che alimentare atteggiamenti denigratori nei nostri confronti .

Fermare per un giorno la scuola non le toglie credibilità ma contribuisce a dare forza alle istanze fin qui portate avanti da centinaia di insegnanti di tutto il Trentino. Siamo professioniste e non abbiamo esitato nel prendere pubblicamente una posizione, ci siamo unite a centinaia in dichiarazioni pubbliche attraverso la stampa che spiegassero le nostre motivazioni, abbiamo dimostrato di essere consapevoli del valore del nostro lavoro e di aver voglia di lavorare.

Se abbiamo sbagliato è stato nel non dare voce in questi anni a tutte le difficoltà che incontriamo nel portare avanti il nostro lavoro: sezioni troppo numerose, mancanza di insegnanti, presenza nei gruppi di bambini con bisogni speciali non certificati o con problematiche comportamentali e di apprendimento senza il dovuto sostegno (solo per citarne alcune).

Non abbiamo paura che uno sciopero ci porti via l’autorevolezza conquistata in questo anno, anche per noi pesantissimo, di Covid perché in verità l’autorevolezza dovrebbe esserci riconosciuta per tutti gli anni che, con coscienza e in silenzio, abbiamo fatto il nostro lavoro.

Al segretario della CGIL, che già in un precedente articolo aveva sconfessato il valore di uno sciopero “ tradizionale”, chiediamo di chiarire in quale veste esterna il suo pensiero, se rappresenta legittimamente una sua posizione personale o se parla in qualità di segretario generale della CGIL.

In questo secondo caso la cosa risulterebbe alquanto contraddittoria considerato che anche FLC CGIL in accordo con le altre organizzazioni sindacali lo ha proclamato per la giornata di giovedì 24 giugno!

Ornella Bosetti, Anna Cobbe, Daniela Zanoni, Lara Fina, Elisabetta Bernardi, Erika Matteotti, Katia Santoni, Giulia Fava, Ida Stoffella, Valentina Zenatti, Civettini Elena, Sabrina Loreti, Graziella Almiento, Patrizia Peggiarin, Giorgia Sannicolò, Tognotti Enrica, Chiara Degasperi, Anna Cordella, Monica Gamberoni, Silvia Tumulo, Lucia Modena, Potrich Dontella Calliari Claudia Elena Adami, Maria Ida Ghelsa, Cinzia Guadagnini, Libera Gabriele, Sonia Iobstraibizer, Sara Martinelli, Ianes Daniela, Patrizia Dallafior, Patrizia Zuech, Cinzia Tomasi, Patrizia Dallafior, Barbara Serra, Ianes Daniela, Maria Grazia Margoni, Luisa Acler, Valentina Scantaburlo, Lorena Armelao,Elena Zamboni, Grazia Modugno, Lorena Armelao, Angela Pulcini, Zanottelli Monica, Scottini Michele, Ilaria Barberi, Rizzi Francesca, Peroni Marta, Paola Molinaro, Mazzucchi Barbara, Cubeddu Michela, Giorgia Agostini, Patrizia Della Corte, Tiziana Cimadon, Emanuela Lunelli, Pedron Miriam, Mara Cappelletti, Laura Wolf, Germana Mazzoldi, Manuela Braus, Patrizia Rota, Lorena Pellegrini, Pamela Carloni, Cristina Prosser, Mara Ghiro, Lenzi Roberta, Insegnanti della scuola dell’Infanzia di Cognola,….. e tutte quelle che per motivi di tempo non siamo riuscite a inserire.

