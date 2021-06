Inaugurato a Fucine il nuovo punto vendita della Famiglia Cooperativa Vallate Solandre

Da ieri mattina, mercoledì 16 giugno 2021, gli abitanti di Fucine hanno di nuovo il loro negozio di alimentari. Era chiuso da diversi mesi e finalmente, grazie all’impegno della Società Cooperativa Vallate Solandre, tornerà a fornire un servizio essenziale per la comunità solandra.

In questo modo ogni frazione del Comune di Ossana avrà il suo servizio di alimentari: un servizio essenziale per la popolazione.

Si sa che gestire un negozio di alimentare in un piccolo borgo montano non è cosa semplice, soprattutto fuori dai periodi turistici.

La riapertura di ieri è stata possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, e all’investimento economico degli imprenditori che hanno deciso di fornire questo servizio.

«Ma da soli questi sforzi non possono garantire il futuro per piccoli negozi come questo – ha detto la sindaca Laura Marinelli –. Siamo noi tutti, come cittadini, ad avere un ruolo cruciale nel momento in cui, ogni giorno, facciamo la spesa: la sopravvivenza delle attività commerciali dipende dalle nostre scelte, dalle nostre preferenze di consumo e di acquisto. Anche in questo modo possiamo dimostrare di essere una comunità unita e solidale».

Oltre alla sindaca, alla presidente della Famiglia Cooperativa Marina Mattarei, al presidente di Dao Ezio Gobbi e al commissario della Comunità della Valle di Sole Guido Redolfi, che hanno presentato il nuovo esercizio come un punto di riferimento per la spesa quotidiana della popolazione del centro solandro, all’inaugurazione era presente anche il vicepresidente della Provincia e assessore con delega alla cooperazione Mario Tonina.

«L’apertura di un nuova attività commerciale a favore della popolazione è un fatto positivo – ha dichiarato Tonina –. Specialmente quando si tratta, come in questo caso, dell’unico presidio presente in una piccola comunità, a cui viene assicurata la disponibilità dei beni di prima necessità. È fondamentale garantire un servizio importante in tutto il contesto trentino, ce ne siamo resi conto in particolare nel periodo del lockdown. Fa piacere inoltre che venga confermato il ruolo di primo piano della Cooperazione trentina nella presenza sui territori, specie nei piccoli centri».

Domani, venerdì 18 giugno, ha annunciato la presidente Mattarei, sarà inaugurato il punto vendita di Rabbi Fonti.