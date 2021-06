Fai: «Avvio l’estate» ad Avio

Avio terra di confine, luogo di incontri, punto di raccordo tra diverse realtà lungo l’asta dell’Adige, territorio ideale per facilitare i rapporti e costruire relazioni fra Trentino e Veneto in nome dell’arte e della cultura.

Relazioni che oggi più che mai diventano fondamentali per uscire da un periodo di isolamento nel quale ci ha costretti il virus Covid 19. In questo contesto nasce “Avvio L’Estate” progetto nato dall’incontro tra l’amministrazione comunale di Avio e la creatività di Silvio Cattani (tra l’altro vicepresidente del Mart) promotore, con l’importante collaborazione di Remo Forchini e Mario Cossali, di un’iniziativa destinata a svilupparsi e rafforzarsi nei prossimi anni.

La prima edizione è stata presentata a Trento nella sede del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) alla presenza del sindaco di Avio Ivano Fracchetti, dell’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti, del property manager del castello di Avio (proprietà del Fai) Alessandro Armani, del presidente dell’Apt Rovereto e Vallagarina Giulio Prosser oltre che da Cattani, Forchini e Cossali.

Da parte di tutti è stata sottolineata la grande valenza di una serie di appuntamenti che rappresentano un importante segnale di ripartenza dal punto di vista sociale, culturale e turistico: riappropriarsi, in tutta sicurezza, della libertà ritrovata ed incentivare momenti di aggregazione e far vivere (anche a chi ancora non lo conosce) un territorio tutto da scoprire e dalle grandi potenzialità.

Non per nulla l’assessore provinciale Bisesti ha evidenziato l’impegno della Provincia ad “incentivare e favorire i piccoli borghi per allargare un’offerta culturale diffusa su tutto il territorio in un costante dialogo con le istituzioni quali il Mart e il Muse con i loro grandi eventi di richiamo a livello nazionale. Un rapporto che dovrà diventare sempre più stretto, come sta facendo con grande interesse Avio, per il rilancio di tutto il Trentino”.

Un plauso arrivato anche dal presidente Apt Prosser auspicando che la Vallagarina, terra sempre più amata e apprezzata dai turisti, diventi luogo di dialogo e confronto. Un “filo rosso” unisce così la Vallagarina alla città di Verona: dal Mart al “Simposio di scultura” ad Ala per arrivare ad Avio che, non a caso, ospiterà la mostra “Artisti veronesi in Avio, creatività lungo la via dell’Adige” (saranno esposte opere pittoriche e sculture di Simone Butturini, Silvia Forese, Piera Legnago, Rabeah Mashinchi e Daniele Nalin) che si aprirà venerdì 25 giugno alle 18 all’auditorium comunale ad Avio.

Ma “Avvio L’Estate” esordirà con un evento eccezionale: sabato 19 giugno alle ore 11 nella Casa del Vicario inaugurazione della mostra dedicata al maestro Alberto Biasi, artista trentino novantenne, che vedrà valorizzata la sua grande e raffinata produzione nella gipsoteca destinata a raccogliere sculture e prototipi in gesso e varie opere. Nella Casa del Vicario verrà riprodotta in maniera permanente la bottega/laboratorio di Biasi con i suoi lavori donati al Comune di Avio che li saprà giustamente valorizzare.

Ma non finisce qui perché per domenica 27 giugno sono in calendario due appuntamenti con inizio entrambi alle 11: “Arte in piazza” con gli artisti che occupano il centro storico per rivisitare il territorio, mentre al Castello (la più grande attrazione turistica della Bassa Vallagarina) incontro tutto speciale per i più piccoli (ma anche per gli adulti) con il noto scrittore Mauro Neri alla scoperta degli antichi racconti popolari di Avio e dintorni.

Rilanciare la cultura, superata l’emergenza Covid, significa rilanciare la creatività e la bellezza, elementi fondamentali per il benessere delle persone e lo sviluppo di un territorio dalle grandi potenzialità. (Foto Rudari)