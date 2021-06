Pregasina: subito il bus navetta, l’anno prossimo un progetto strutturato

Nella seduta di martedì 15 giugno la Giunta municipale ha deciso di attivare nei fine settimana estivi un servizio di bus navetta per Pregasina.

Il nuovo servizio, naturalmente, comporterà il divieto di raggiungere il paese in auto, eccetto gli autorizzati, ovvero – come sarà più precisamente specificato in una apposita ordinanza – residenti, proprietari di seconde case, fornitori, titolari di attività.

La chiusura al traffico sarà a partire dal bivio con la statale 240 di Loppio e valle di Ledro, poco a monte della galleria Agnese; i bus navetta fungeranno da coincidenza con le corse di Trentino Trasporti che percorrono la tratta Riva del Garda-valle di Ledro, che passano ogni ora, e saranno in funzione dalle 8.35 alle 18.35.

Il punto di intersezione sarà poco più a monte, prima dell’abitato di Biacesa, in un punto dove gli spazi rendono agevole le manovre di inversione dei bus. A monte il capolinea sarà all’altezza dell’hotel Rosa Alpina, così da evitare che il mezzo si inoltri nella viabilità più stretta prossima al centro abitato, e approfittando dello spazio concesso dai titolari dell’albergo per le manovre del mezzo. Fermata intermedia al Regima Mundi, utile ad esempio per chi raggiunge Pregasina dalla Ponale.

«Anche in questi giorni ci sono arrivate decine di segnalazioni e di foto – spiega l’assessore alla viabilità Luca Grazioli – e d’altronde il problema è arcinoto da molti anni. Noi abbiamo deciso di risolverlo. Il bus navetta sarà attivo in luglio, agosto e settembre di sicuro, inizialmente sabato e domenica, ma vedremo la risposta dell’utenza e vedremo se ampliarlo. Con questa soluzione togliamo il traffico dal paese e ridiamo tranquillità ai residenti, inoltre tuteliamo l’ambiente ed evitiamo una situazione di concreto pericolo. Le risorse ci sono e le mettiamo in campo, ci crediamo e per calibrare al meglio i permessi sentiremo le attività economiche del paese. La polizia locale sarà in campo a far rispettare l’ordinanza che, lo ripeto, ha una valenza anche in tema di sicurezza. È un progetto sperimentale, propedeutico a un altro molto più strutturato, al quale già stiamo lavorando ma che richiederà tempi molto più lunghi».

Il progetto che entrerà in funzione l’anno prossimo sarà una nuova tratta di trasporto pubblico per Pregasina, a partire da un hub alla Baltera completamente rinnovato.

«Quest’altro progetto richiederà una mole di lavoro enorme – spiega l’assessore – perché vuol dire che Trentino Trasporti attiverà una vera e propria nuova linea, ma contiamo di farcela per la prossima estate. Sarà un servizio fatto come si deve, ad esempio l’hub alla Baltera avrà un punto ristoro e un parcheggio asfaltato, così da rendere il servizio confortevole, con un info point dell’Apt. È un progetto molto impegnativo, certo, ma dobbiamo iniziare a dare delle vere risposte alle emergenze dell’ambiente e della viabilità. In questo ambito, stiamo terminando gli studi e le valutazioni per intervenire su viale Canella, l’idea è renderla a senso unico in uscita dalla città o addirittura chiuderla del tutto, l’obiettivo è che l’enorme quantità di auto che salgono dalla Gardesana della sponda bresciana non entri in città ma sia deviata sulla circonvallazione, oggi sottoutilizzata, e soprattutto sia portata alla rotatoria della Baltera, dove troveranno l’hub e una serie di possibilità per lasciare l’auto e utilizzare i mezzi pubblici».

«L’idea – aggiunge l’assessore Grazioli – interessa anche i Comuni di Tenno e di Ledro, sappiamo già che sono favorevoli, a salvaguardia dell’ambiente e dei laghi, a due ulteriori linee, sempre a partire dalla Baltera, per i loro territori. Ci confronteremo prima possibile per partire per tempo. Sarà mia premura anche condividere il progetto con l’Apt, a partire dal nuovo presidente Rigatti, e così illustrare insieme agli altri sindaci e assessori le nostre idee di trasporto alternativo per raggiungere i nostri laghi, confermando così l’hub della Baltera con delle necessarie funzioni principali».