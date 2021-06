“Nuovo Bauhaus europeo”, concorre anche la Soprintendenza per i beni culturali

La Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento concorre – nella categoria 5 “Conservazione e trasformazione del patrimonio culturale“, con il progetto P.A.N. – Parco Archeo Natura di Fiavé – per i premi 2021 del “Nuovo Bauhaus europeo”.

Si tratta di un’iniziativa interdisciplinare della Commissione europea che mira a combinare design, sostenibilità e accessibilità nella progettazione degli spazi di vita nell’era post-pandemica.

Sono aperte le votazioni pubbliche che pre-selezioneranno i 3 progetti più votati per ogni categoria, che avranno la possibilità di concorrere per l’assegnazione del premio. C’è tempo per votare fino al 18 giugno. Nella fase attuale dell’iniziativa sono stati infatti messi in palio 20 premi, che saranno assegnati ad altrettanti progetti, suddivisi in categorie specifiche, che dimostrino di combinare sostenibilità, estetica ed inclusione.

Come votare per sostenere il progetto Parco Archeo Natura – Per votare il progetto Parco Archeo Natura si deve andate sul sito https://prizes.new-european-bauhaus.eu/votes e cliccare sul pulsante giallo “I VOTE FOR MY FAVORITE PROJECT“.

Viene chiesto di inserire un indirizzo e-mail e di accettare le regole relative alla privacy. Si apre poi una finestra, nella quale viene chiesto di pre-selezionare le categorie per le quali si vuole votare: Awards e Rising Stars.

Per “Awards” si deve selezionare la categoria 5 “Preserved and transformed cultural heritage” e altre 2 categorie a scelta. Per “Rising Stars” si possono scegliere 3 categorie a scelta. Si deve poi cliccare in fondo alla pagina il pulsante giallo NEXT STEP.

A quel punto si apriranno le liste dei progetti che sono stati selezionati per ogni categoria. Si deve scorrere la lista della categoria 5 finché non si trova il progetto “Parco Archeo Natura”; si deve selezionarlo. In questo passaggio si deve selezionare solo un progetto per categoria.

Alla fine della selezione, si aprirà una finestra di riepilogo: si deve controllare di aver selezionato il progetto Parco Archeo Natura, e poi si deve cliccare sul pulsante giallo a fondo pagina “SUBMIT MY VOTE“.

Le votazioni, come detto, sono aperte solo fino a venerdì prossimo, 18 giugno.

