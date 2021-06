«Fuga dal Dio dei padri»: da Venerdì prossimo su Voce24news

«Perché questi incontri? Si tratta, per parte mia, di condividere un percorso che da anni vado tracciando assieme ai miei studenti» – Così Marco Luscia il conduttore del format che parte venerdì prossimo 25 giugno su Voce24news la più grande web television del Trentino.

Le puntate sono visibili anche sulle smart Tv casalinghe scaricando l’apposita app (Voce24news) nello store.

È certezza ormai che sia in atto da tempo una fuga, la fuga dal Dio dei padri, dal Dio della tradizione, forse addirittura una fuga dall’idea di Dio.

Pubblicità Pubblicità

Quasi la sua presenza fosse diventata ingombrante, una sorta di ipoteca rispetto alla libertà della vita. Vivere come se Dio non esistesse è uno slogan che sentiamo spesso, una sorta di patente di credibilità laica, rispetto al supposto fanatismo intollerante dei credenti.

In realtà già da tempo l’ateismo pratico, cioè il vivere una vita fatta di possesso di cose finite sembra farla da padrone e questo atteggiamento non di rado è intollerante.

«Per parte mia ho deciso di difendere l’idea di Dio per difendere me stesso – aggiunge Marco Luscia – la mia vita e quella di tanti ragazzi che sono abbandonati al mondo dei soli fatti, al mondo della sola tecnica e della sola scienza. Se fisso la vita, tutta la vita, vedo tante contraddizioni, vedo il dolore e l’amore che si abbracciano, vedo persone capaci di donare tutto per un ideale di giustizia, vedo espressioni artistiche che reclamano un oltre, che aspirano all’eterno. Dolore e amore si abbracciano per non cadere insieme nello spazio dell’angoscia. Allora alzo lo sguardo».

Pubblicità Pubblicità



Il paradigma – secondo Luscia – quindi è difendere Dio in noi, difendere prima di tutto l’idea di Lui in noi. Questo credo sia già molto. Ma quale idea di Dio avevano i nostri genitori, i nostri padri, le nostre madri? Perché le nuove generazioni paiono insoddisfatte? Siamo in grado di tentare qualche risposta per chiarire, per riaprire la partita? Sono alcune delle domande a cui le 8 puntate cercheranno di dare risposta in modo dinamico e con un linguaggio chiaro e giovanile.

«Vorrei fornire umilmente una bussola – spiega ancora il conduttore – senza indicare una meta definita vorrei però indicare i punti cardinali, perché senza di essi l’uomo è consegnato al non senso. Troppi, oggi, non si assumono la responsabilità di affrontare in modo chiaro, umile e forte, i fondamenti della nostra tradizione, di raccontare la novità cristiana, di chiarirne i contenuti, di superare i luoghi comuni.

La religione è una cosa seria, riguarda il senso della vita, Dio non è una generica energia. La salvezza cos’è? La vita eterna è un diritto o l’esito di un percorso; e le altre fedi? E gli atei? Fuga dal Dio dei padri cercherà di fare un po’ di luce dentro questo ginepraio. Ci proverò, l’ho fatto per tanti anni con i miei studenti. Vediamo cosa succede».

Marco Luscia insegna Irc (insegnamento della religione cattolica) presso Liceo scientifico Galilei, ed estetica presso academy art.

Ha 59 anni ed è sposato con quattro figli. Saggista, autore di canzoni ed interprete, già presidente e cofondatore associazione Libertà e Persona.

Luscia è anche presidente associazione L’albero dei Forti. Gestisce il blog ,«Il racconto dell’uomo» ed ha fondato e diretto la cooperativa culturale “Laboratorio La Pira”. Ha collaborato con Telepace e varie riviste locali e non.