Da lunedì sono partiti gli incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato

Lunedì 14 giugno, si è aperta la possibilità per le imprese di presentare domanda per accedere agli incentivi straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato.

“Si tratta di una misura economica straordinaria voluta dalla giunta provinciale – afferma l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli – che interviene su due fronti: da una parte, sostenere i datori di lavoro con un contributo che incentivi l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato e, dall’altra, accrescere la qualità del mercato del lavoro trentino mediante la stabilizzazione dell’occupazione dei lavoratori. Ai datori di lavoro è infatti concesso un contributo se hanno assunto o intendano assumere, nel periodo 14 dicembre 2020-30 giugno 2021, un lavoratore a tempo indeterminato o se hanno trasformato o trasformano il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato”.

Per poter accedere al contributo il datore di lavoro – tra gli altri requisiti previsti – deve avere la sede dell’unità produttiva, dove il lavoratore assunto dal 14 dicembre 2020 presti la sua attività lavorativa, in provincia di Trento.

Il rapporto di lavoro, per essere oggetto di contributo, deve avere avuto una durata di almeno sei mesi effettivamente lavorati e deve essere regolato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o avere per oggetto la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento, alla data di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del tempo determinato a tempo indeterminato. Per la categoria dei soggetti disabili è richiesta, alla data di assunzione o di trasformazione, l’iscrizione agli elenchi della Legge numero 68 del 1999.

Il contributo che il datore di lavoro può ottenere, riproporzionato per il rapporto di lavoro part time, è pari a 4.000 euro per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o per la trasformazione da precedente rapporto a tempo determinato; 6.000 euro per l’assunzione di donne o giovani con un’età tra i 15 anni compiuti e i 35 anni o per la trasformazione da precedente rapporto a tempo determinato; 3.000 euro se l’assunzione è stata effettuata attraverso titoli di acquisto per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggio (Intervento 3.3.C del Documento degli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro).

Come presentare domanda – Il datore di lavoro può presentare domanda di contributo, anche tramite un proprio delegato, relativa a una o più assunzioni effettuate dal 14 dicembre 2020, tramite la piattaforma online disponibile dal 14 giugno 2021 e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2021 sul sito Riparti Trentino.

Per maggiori informazioni – Per ulteriori informazioni, per verificare i requisiti e per presentare domanda, consulta la pagina dedicata sul sito Riparti Trentino:

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/Misure-attive/INCENTIVI-STRAORDINARI-PER-L-ASSUNZIONE-A-TEMPO-INDETERMINATO