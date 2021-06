Sexy ballo sul Dos Trento, l’ignoranza storica produce ‘nuovi mostri’. FdI: “Ianeselli risponda sulla sorveglianza dell’area”

Fa ancora discutere la pubblicazione di un video che mostra una ballerina esibirsi in una performance dal sapore decisamente sexy/erotico all’interno della sacra cornice del mausoleo dedicato a Cesare Battisti. Un’iniziativa del tutto inopportuna che ha sollevato le proteste degli Alpini così come di parte della cittadinanza e del mondo politico.

L’idea alquanto bizzarra quanto culturalmente ingenua di ambientare un balletto ‘chiappe al vento’ (peraltro non improvvisato data la coreografia già utilizzata in altri contesti artistici) proprio in quella location, altro non ha ottenuto che di riflettere tutto il nonsense di un imbarazzante teatrino, creato dalla spinta del monnezzaio culturale imperante nel caso di specie, riproposto in salsa ‘twerk’. Non certo per il valore dell’espressione artistica intendiamoci, ma unicamente per la scelta dell’ambientazione.

Nulla da eccepire infatti sulle qualità estetiche e professionali della giovane che tuttavia, ignara della portata storica e simbolica del monumento, si inserisce in un contesto del tutto avulso, producendo un risultato disastroso.

Per gli Alpini, un’iniziativa che sporca la memoria del posto in cui l’esibizione ha avuto luogo, anche in ragione del fatto che proprio all’interno del mausoleo riposano le spoglie di Battisti. “Un mix di ignoranza e provocazione” ha sintetizzato il presidente dell’Ana di Trento, Paolo Frizzi. E al netto delle scuse della ragazza, che ha immediatamente provveduto al ritiro del filmato da Instagram, resta l’indignazione per un’iniziativa che si configura come un vero vilipendio al Dos Trento.

Sulla questione intervengono nelle ultime ore anche i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Giuseppe Urbani, Daniele Demattè e Cristian Zanetti che in una nota congiunta sottolineano: “Nella giornata di domenica 13 giugno, abbiamo appreso la notizia della pubblicazione di un video inqualificabile su una nota piattaforma social network a livello mondiale. Tale filmato, sicuramente non avrebbe suscitato nessun tipo di indignazione se fosse stato girato in un altro luogo, ma nostro malgrado ha coinvolto uno dei posti storici e maggiormente ricchi di significato per la nostra città, nonché per l’intero Paese come il Mausoleo di Cesare Battisti sul Dos Trento. Un luogo Sacro, un posto che rappresenta appieno l’italianità della nostra terra e custodisce le spoglie di colui che ha pagato con la vita la propria fedeltà al Tricolore.

Ricordiamo anche che l’articolo 408 del codice penale, punisce il vilipendio delle tombe. In considerazione del fatto che sul Dos Trento alloggiano delle persone che hanno il compito di sorvegliare l’area ivi compreso il Mausoleo, riteniamo doveroso chiedere al Sindaco e alla Giunta Comunale come sia stata possibile la realizzazione di tale filmato, nonché quali azioni intendano intraprendere al fine di tutelare la memoria storica che il Mausoleo sul Dos Trento rappresenta per la nostra città“.

(ec)