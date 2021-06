Motopompe: tra le più richieste sul mercato ci sono le proposte Honda

Le motopompe sono dei macchinari sempre più utilizzati in svariati ambiti, dall’agricoltura al giardinaggio fino allo svuotamento di piscine, piccole pozze d’acqua come gli stagni, o le acque nere.

Inoltre, sono impiegati in tutti i veicoli che intervengono in caso di emergenza come i mezzi dei pompieri; questo strumento, infatti, grazie alla sua capacità di erogazione ad alti livelli, è in grado di spostare grossi quantitativi d’acqua in poco tempo sfruttando dei lunghi tubi: esso è, pertanto, in dotazione ai pompieri e alla Protezione Civile che lo utilizzano sia in caso di incendio sia durante le alluvioni.

In commercio esistono numerosi modelli di motopompe che soddisfano i più svariati tipi di esigenza. Esistono, infatti, macchine più leggere adatte a un uso domestico oppure quelle che, essendo dotate di un meccanismo ad alta pressione, sono perfette per domare le fiamme.

Uno dei marchi più conosciuti nella costruzione di questi strumenti è Honda che, forte della sua esperienza nel campo dei motori, produce macchinari affidabili e resistenti.

L’azienda, nel dettaglio, realizza dei modelli estremamente compatti, che sono l’ideale anche per essere trasportati con facilità e per gestire al meglio il carburante, evitando ogni genere di spreco: queste Motopompe Honda , infatti, hanno il pregio di avere un sistema di controllo dell’olio, chiamato Oil-Alert, che avvisa quando il livello scende sotto la soglia di sicurezza.

I vari modelli di motopompa – Honda produce vari modelli di motopompa, da quelli più leggeri fino a quelli professionali. L’azienda italiana Giffi Market ne propone una vasta gamma anche online, infatti visitando il sito è possibile avere una panoramica delle caratteristiche dei diversi strumenti e approfittare della spedizione gratuita.

Le motopompe si distinguono in genere fra quelle cosiddette “leggere“, quelle ad alta portata e quelle utilizzate in prevalenza per la gestione delle acque nere, che sono, pertanto, ad uso professionale. Le pompe portatili sono strumenti compatti e facilmente trasportabili che possono essere utilizzati anche in contesti non particolarmente difficili. Tuttavia, assicurano comunque ottime prestazioni, infatti riescono a movimentare circa 240 litri d’acqua al minuto.

I modelli per le acque nere trovano impiego solitamente qualora vi fosse un’abbondante presenza di detriti perché sono rinforzate. Queste motopompe, infatti, sono macchinari robusti e resistenti, pensati per lo spostamento di liquidi densi e fangosi e, con il loro motore Honda GX assicurano una prevalenza manometrica di quasi 26 metri. Inoltre, il coperchio di ispezione può essere rimosso, così da avere la situazione sempre sotto controllo e minimizzare il rischio di possibili intasamenti dovuti alla presenza di un eccesso di detriti.

Le motopompe ad alta portata – Anche i modelli ad alta portata, così come i precedenti, sono adatti ai professionisti perché sono macchine in grado di movimentare numerosi litri d’acqua in poco tempo.

La praticità e la semplicità del loro utilizzo, poi, li rendono la scelta più adatta anche in situazioni particolarmente complicate in cui il volume dei liquidi è ingente.

Questi strumenti presentano un filtro pensato appositamente per bloccare l’accesso ai materiali più grandi (fino a 6mm) in modo che il motore non vada incontro a problemi, situazione che si verifica spesso quando si lavora su terreni accidentati.

La motopompa ad alta portata prodotta da Honda, poi, è dotata del medesimo sistema di Oil-Alert incluso anche nella macchina più compatta, così che il professionista possa avere sempre sotto controllo la situazione.

Le vibrazioni meccaniche vengono assorbite dal macchinario affinché il comfort sia massimo, mentre la maneggevolezza è assicurata dal telaio pieno: in tal modo è possibile trasportare agevolmente la pompa su qualsiasi terreno, sia esso un cantiere o uno scavo.