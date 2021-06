Modena, assalto al portavalori. Inferno sulla A1. Una famiglia trentina in viaggio: “Abbiamo avuto paura”

E’ rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni il tratto di A1 tra Valsamoggia e Modena Sud, chiuso a causa di una tentata rapina a un portavalori. Con un’azione violenta e pianificata nei minimi dettagli, un commando formato da almeno 9 uomini intorno alle 20.20 ha aggredito il mezzo lungo la carreggiata, al chilometro 177, a San Cesario in direzione Milano.

Esplosioni, spari e auto incendiate hanno letteralmente scatenato il panico in autostrada per un episodio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un colpo fallito per i rapinatori che si sono poi dati alla fuga. Per fermare il portavalori, la banda ha prima messo dei chiodi sulla carreggiata. Diversi automobilisti sono stati costretti a scendere per poi vedere la propria auto divorata dalle fiamme. Sotto choc anche due camionisti, minacciati e costretti ad usare gli autoarticolati per bloccare gli accessi.

Nessun ferito ma tanta paura anche per una famiglia trentina in viaggio verso Roma, rimasta inizialmente bloccata nell’inferno della tentata rapina e poi fortunatamente messa nelle condizioni di deviare prendendo un percorso alternativo. “Eravamo partiti da Trento intorno alle 19 – racconta Andrea Merler – . Giunti all’altezza di Bologna abbiamo capito che qualcosa non andava. Lunghe code e un enorme dispiegamento di forze dell’ordine, il fumo e il trambusto. Io, mio suocero e mia figlia, diretti nella Capitale, abbiamo temuto per il peggio“.

Sventare il dramma per un soffio come in una sorta di incrocio tra eventi, sulla scia della trama di un celebre film del 1998 con Gwyneth Paltrow e James Hammerton e il perché è presto spiegato: per un caso più che fortuito la famiglia si era vista costretta a ritardare la partenza di mezz’ora. Un ritardo provvidenziale, visto il successivo sviluppo degli eventi, grazie al quale i Merler non si sono ritrovati nel pieno dell’inferno originato dal tentativo di rapina.

Uno scambio alla ‘Sliding Doors‘ che poteva capitare ad ognuno di noi. “Mia figlia, che stavamo accompagnando a Roma per un’importante audizione canora, aveva dimenticato una giacca – riferisce Merler – . Un indumento importante che siamo tornati a prendere ritardando sulla tabella di marcia. Un prolungamento dei tempi che alla fine si è rivelato un vero regalo del destino“.

