Il governo impedisce gli sfratti, ma si fa pagare l’Imu

Il paradosso è che lo Stato blocca gli sfratti (proteggendo di fatto gli inquilini morosi), ma si fa pagare l’Imu dai proprietari.

Entro il prossimo 16 giugno saranno 100 mila i proprietari di immobili che dovranno pagare la tassa anche per appartamenti di fatto occupati.

Alcuni numeri: l’Imu vale per lo Stato 22 miliardi ( dato riferito al 2019); da 15 mesi è in vigore il blocco degli sfratti che vale sia per gli inquilini morosi a causa della pandemia, ma anche per chi già non pagava prima l’affitto. ll provvedimento del blocco degli sfratti era stato preso dal governo Conte, ma è stato confermato anche da Draghi e così nulla è cambiato.

L’unica proposta arriva da Confedilizia che chiede di sospendere l’imposta per chi non incassa l’affitto e fa notare come per alcuni proprietari il saldo della tassa senza percepire l’affitto, sia arrivato al secondo anno. La richiesta è quella di cancellare sia la prima che la seconda rata dell’Imu 2021.

Per farlo servirebbe uno stanziamento pari a 70 milioni di euro, ma difficilmente la richiesta è potrà essere accolta prima della scadenza della rata del 16 giugno. Si potrebbe fare qualcosa per la seconda, unitamente alla diversificazione delle situazioni di morosità ante pandemia (per le quali lo sfratto dovrebbe essere esecutivo) rispetto a quelle sopravvenute durante la pandemia.

Entrambi i provvedimenti avrebbero una logica anche in considerazione del fatto che a carico dei proprietari di immobili ci già altre tassazioni e oltre a non incassare l’affitto hanno dovuto saldare il solido anche le spese condominiali e non per tutti la proprietà immobiliare è una speculazione, per molti è una fonte integrativa al reddito.

