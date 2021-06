«Ci sto? Affare fatica!»: il progetto nazionale per la prima volta arriva in Trentino

Per la prima volta arriva in Trentino, nei Comuni di Arco, Drena e Dro, il progetto nazionale «Ci sto? Affare fatica!», che mira a valorizzare con una esperienza di cittadinanza attiva il tempo estivo dei giovani da 14 a 19 anni di età, che hanno sofferto in modo a volte pesante l’isolamento e l’impoverimento relazionale causato dalla pandemia di covid-19.

Organizzato dall’associazione Giovani Arco, il progetto prevede nell’estate 2021 la costituzione di gruppi di una decina di ragazzi che, affiancati da un volontario adulto e da un giovane volontario, svolgeranno attività concrete di volontariato e cura dei beni comuni. Ai partecipanti sarà riconosciuto un «buono fatica» (ovvero un buono spesa) del valore di 50 euro, da spendere in una rete di negozi che hanno aderito all’iniziativa per il tramite di Assocentro (il consorzio degli operatori del centro storico di Arco) e di Confcommercio Alto Garda e Ledro, per spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero.

Ai tutor sarà riconosciuto un «buono fatica» di 100 euro. Prima, durante e dopo l’esperienza i ragazzi e gli adulti saranno coinvolti nella ripresa e della documentazione dei momenti più significativi, in vista di un evento conclusivo di restituzione alla collettività, al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco.

Il progetto -organizzato a livello nazionale dalla cooperativa Adelante di Bassano del Grappa– vuole recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale, valorizzando il tempo estivo, un tempo critico, spesso vuoto di esperienze e perciò di significato. Le attività, individuate in rete dai soggetti coinvolti, saranno rivolte alla cura e alla custodia di beni comuni, come dipingere la staccionata degli orti comunitari, pulire i sentieri e le passeggiate, tinteggiare aule scolastiche o stanze degli edifici comunali. Il territorio sarà chiamato a sostenere e ad accompagnare i gruppi di ragazzi in modi diversi.

Un ruolo chiave sarà affidato agli handymen, o maestri d’arte, “adulti tuttofare” capaci di trasmettere piccole competenze tecniche e artigianali ai ragazzi e di guidare il gruppo insieme ai tutor. I gruppi lavoreranno per pacchetti settimanali su quattro settimane, tra giugno e luglio.

Le attività saranno svolte alla mattina, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, a pacchetti settimanali. Ad Arco dal 19 al 23 luglio, dal 2 al 6 e dal 23 al 27 agosto; a Drena e a Dro dal 26 al 30 luglio (in modo congiunto e su entrambi i territori). Ci si iscrive online sul sito web https://www.cistoaffarefatica.it a partire dalle ore 7 di mercoledì 16 giugno e non oltre il 9 luglio (i posti sono limitati a 50, più cinque tutor), scegliendo il proprio Comune di residenza. Informazioni: telefono 329 8520314, email ass.giovaniarco@cistoaffarefatica.it.

La conferenza stampa di presentazione del progetto si è tenuta nel primo pomeriggio di lunedì 14 giugno a palazzo Marcabruni-Giuliani, presenti per l’associazione Giovani Arco la presidente Lorena Prati, per il Comune di Arco gli assessori Gabriele Andreasi, Dario Ioppi e Francesca Modena con la funzionaria dell’ufficio politiche sociali Viviana Sbaraini; per il Comune di Drena la sindaca Giovanna Chiarani e la vicesindaca Sara Bombardelli; per il Comune di Dro l’assessora Ginetta Santoni; e per Assocentro il presidente Andrea Cobbe.

Hanno detto:

Dario Ioppi: “Si tratta di un’idea nata dall’associazione Giovani Arco che rientra in un progetto nazionale, che il Comune di Arco ha deciso subito di sostenere, creando in questo una rete con i Comuni di Drena e di Dro. Riguarda una fascia d’età precisa, quella dei ragazzi da 14 a 19 anni, che riteniamo abbiamo bisogno di un sostegno, soprattutto dopo il lungo periodo della pandemia, con tutto quello che ha comportato in tema di isolamento e di contrazione delle relazioni“.

Giovanna Chiarani: “È una proposta ideale per il periodo che stiamo attraversando: la pandemia di covid-19 ha allontanato i ragazzi dalla concretezza della vita reale, della relazione con le altre persone, e questo progetto le riporta in quella concretezza, occupandosi del proprio territorio e facendo una bella esperienza di cittadinanza attiva. Positiva anche la collaborazione tra i Comuni, sempre più necessaria”.

Ginetta Santoni: “È anche uno stimolo ai ragazzi perché si frequentino e si conoscano, perché nascano amicizie e una trama di relazioni. È anche una piccola sfida: vedremo se e quanto questi ragazzi sono disposti a mettersi in gioco“.

Francesca Modena: “Questo progetto è importante anche perché la fascia di età da 14 a 19 anni nel periodo estivo si trova scoperta: spesso questi ragazzi non sono più così attratti dalle attività sportive, ma nemmeno sono pronti per il lavoro. Il progetto dà loro l’occasione di impegnarsi per il territorio dove vivono; e questo ci fa ben sperare che un domani ne avranno più rispetto“.

Lorena Prati: “I Comuni di Arco, di Drena e di Dro hanno dimostrato una forte sensibilità ad ascoltare e a mettersi in gioco, e a questo progetto hanno dedicato risorse, lavoro e tempo. Vorrei aggiungere che il progetto ha una forte dimensione intergenerazionale, nell’affiancare i giovani con i tutor più grandi e con volontari che si mettono a disposizione per trasmettere loro competenze e abilità. Oltre a questo, il progetto ha come obiettivi il valore della fatica, un investimento educativo sul tempo estivo, la dimensione del gruppo e la cura e la tutela dei beni comuni“.

Andrea Cobbe: “Questo progetto è di aiuto concreto per le attività economiche: il commercio ha sofferto in modo pesante la pandemia e le restrizioni, e anche iniziative piccole come questa sono per noi ossigeno. Da questo punto di vista l’iniziativa richiama quella dei buoni spesa comunali, che tanto hanno fatto nei periodi più difficili. Per dare più possibilità ai ragazzi nello spendere i loro buoni fatica, abbiamo pensato assieme alle amministrazioni comunali di coinvolgere anche Confcommercio”.

Viviana Sbaraini: “Il progetto è intestato all’associazione Giovani Arco, il Comune interviene facendosi cura di un corso di formazione e sostenendolo con un contributo. L’obiettivo è di primaria importanza: cercare in tutti i modi di coinvolgere questa fascia di età, colpita pesantemente dalla pandemia, che è difficile da coinvolgere ma che ha davvero bisogno di sostegno“.

Gabriele Andreasi: “È stato detto veramente tutto, a questo punto vorrei ringraziare anche gli uffici comunali per tutto il lavoro svolto, per poter realizzare questo progetto così importante“.