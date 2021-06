«Aggredita in sala parto» rivela la sorella di Sara Pedri. Ioppi: «Si faccia subito chiarezza»

Dopo essere approdato a chi l’ha visto il caso della giovane ginecologa di Cles scomparsa il 4 marzo del 2021 è esploso a livello nazionale. Le denuncia della famiglia e specialmente le rivelazioni della sorella hanno reso la scomparsa di Sara Pedri ancora più misteriosa.

Il giorno prima della sua scomparsa infatti Sara aveva mandato un messaggio alla sorella e al fidanzato confidando di “essersi tolta un peso”.

Le ultime rivelazioni della sorella fanno pensare che la sua scomparsa sia dovuta ad una situazione lavorativa presso l’ospedale santa Chiara di Trento molto pesante. «In una operazione con taglio cesareo – ha dichiarato oggi la sorella al Tg di Italia Uno – uno dei colleghi l’aveva persino colpita al braccio con uno strumento per poi allontanarla malamente urlando». Parole forti che senza dubbio porteranno a forti polemiche, anche se per ora dal Santa Chiara non filtra nessuna voce o replica

Ma pare – almeno secondo la famiglia Pedri – che la situazione lavorativa si fosse fatta difficile e che la giovane sia stata destabilizzare dai colleghi del reparto di ginecologia del santa Chiara.

Dopo le rivelazioni della famiglia l’azienda sanitaria trentina ha aperto un’inchiesta interna per verificare la verità di queste affermazioni mentre l’Ordine dei medici della provincia di Trento segue con “preoccupata attenzione le notizie che stanno investendo il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara”.

Per il momento comunque l’Ordine dei medici non intende entrare nel merito della questione e delle indagini che l’Azienda sanitaria intende avviare attraverso la nomina di una commissione, “ma ritiene urgente che tutte le parti in causa si siedano attorno ad un tavolo per chiarire la situazione interna e per collaborare al ripristino, in un reparto così delicato e strategico, di quel clima lavorativo sereno necessario per garantire un servizio sicuro e di qualità a mamme e neonati”. – Così dichiara il presidente dell’ordine Ioppi (nella foto con Sara Pedri) che chiede però che sia fatta chiarezza anche “per tutelare la professionalità e l’impegno di chi vi lavora che tanto ha contribuito a raggiungere elevati risultati con soddisfazione e fiducia della cittadinanza”.

In questo senso l’Ordine dei medici ha avuto un incontro con i vertici dell’Azienda sanitaria e auspica di averne a breve un altro con il personale medico del reparto, anche per verificare eventuali profili deontologici della vicenda.

“L’Ordine, per quanto di sua competenza – conclude Ioppi – non farà mancare il suo contributo positivo e come per il passato si mette da subito a disposizione perché il rapporto tra colleghi è di rilevanza deontologica, e perché ha ben chiaro l’importanza del suo ruolo anche in una fase di indagini (della Procura e dell’Azienda sanitaria) ponendosi innanzitutto in ascolto del personale medico e poi, se necessario, in una fase di mediazione”.