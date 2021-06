Simone Giannelli dopo 315 presenze saluta e ringrazia Trento

La città di Trento – nella figura del sindaco Ianeselli, dell’assessore allo sport Panetta e di vari tifosi – ha salutato (e ringraziato) questa mattina Simone Giannelli per undici anni alzatore della Trentino volley, con la quale ha mietuto numerosi successi e ha portato il nome di Trento in giro per il mondo.

Il fuoriclasse della Nazionale passa alla Sir safety Perugia volley ma l’amore per Trento – ricambiato – non si interromperà. 315 presenze con 1082 punti non si dimenticano ha sottolineato l’assessore allo sport Salvatore Panetta in sede di presentazione.

Gli ha fatto eco il sindaco Franco Ianeselli che ha detto: “Mi ha colpito positivamente leggere che Simone ama umiltà e odia l’arroganza; cosa c’è di più trentino di questo. In questi anni ha rappresentato il modo di essere della nostra città. A lui un grazie enorme: continueremo a pensare a lui e a lui chiediamo di continuare a pensare alla nostra città”.

Al termine della piccola cerimonia uno scambio di doni. Il sindaco ha regalato a Giannelli un quadro raffigurante lo stemma delle città e l’atleta ha ricambiato con una sua maglia.

SIMONE GIANNELLI – SCHEDA PERSONALE

Nazionalità: Italia

Nato: Bolzano; 9-8-1996

Altezza: 200 cm

Ruolo: Palleggiatore

Tutte le stagioni: 315 partite – > 1982 punti

Stagione in corso: 42 partire – > 122 punti

CARRIERA:

2009-2010 Neugries Bolzano giov.

2010-2011 Trentino Volley giov.

2011-2012 Trentino Volley giov. e C

2012-2013 Trentino Volley giov. e B2

2013-2014 Trentino Volley giov. e B1

2014-2015 ENERGY T.I. Diatec Trentino A1

2015-2016 Diatec Trentino SuperLega

2016-2017 Diatec Trentino SuperLega

2017-2018 Diatec Trentino SuperLega

2018-2019 Itas Trentino SuperLega

2019-2020 Itas Trentino SuperLega

2020-2021 Itas Trentino SuperLega

PALMARES

1 Mondiale per Club (2018)

1 CEV Cup (2019)

2 Campionati Italiani (2013, 2015)

1 Junior League (2014)

1 Campionato Italiano Under 19 (2014)

1 Campionato Italiano Under 17 (2013)

2 Campionati Italiani Under 16 (2012 e 2011)

1 Boy League (2010)

1 Trofeo delle Regioni (2012)

Miglior palleggiatore CEV Champions League 2016

Miglior giocatore italiano Junior League 2014

Miglior giocatore italiano Under 17 2013

Miglior giocatore Italiano Under 16 2011 e 2012

Miglior palleggiatore Mondiale per Club 2018

A TRENTO

Settima stagione in maglia Trentino Volley

Esordio il 27/10/2013 (Ravenna-Trento 0-3)

315 presenze (1 nel 2013/14, 40 nel 2014/15, 48 nel 2015/16, 56 nel 2016/17, 48 nel 2017/18, 50 nel 2018/19, 30 nel 2019/20, 42 nel 2020/21)

1082 punti (0 nel 2013/14, 54 nel 2014/15, 165 nel 2015/16, 260 nel 2016/17, 185 nel 2017/18, 209 nel 2018/19, 87 nel 2019/20, 122 nel 2020/21)

IN NAZIONALE

135 presenze con l’Italia

Medaglia di Argento Olimpiadi 2016

Medaglia di Argento World Grand Champions Cup 2017

Medaglia di Argento World Grand Champions Cup 2015

Medaglia di Bronzo Europei 2015

Miglior palleggiatore Europei 2015

Miglior palleggiatore World League 2016

VITA PRIVATA:

Soprannome: Simo

Luogo di nascita: Bolzano

Segno zodiacale: Leone

Stato civile: Celibe

Titolo di studio: Liceo Scientifico Sportivo

Sogno nel cassetto: Riuscire ad arrivare a giocare le Olimpiadi di Tokyo

Hobby: Uscire con i miei amici e con la mia ragazza

Pallavolo significa: Passione

Ho scelto il Volley perché: Ero alto e ci giocava mia sorella

Un pregio: Determinato

Un difetto: Nasone

Adoro: Le persone umili e consapevoli

Detesto: L’arroganza e la maleducazione

La gara più bella: Italia-Usa 3-2, semifinale olimpica Rio 2016

La gara da dimenticare: Europeo 2017, quarti di finale Italia-Belgio 0-3

Idolo sportivo: Roger Federer

Il compagno di squadra al quale sono più legato: Oreste Cavuto, Roberto Festi, Ugo Buzzelli

L´allenatore più significativo: tutti mi hanno lasciato un segno importante

Dedicherei una vittoria importante a: Alla mia famiglia e a chi mi sostiene

Canzone e cantante preferiti: “Someone like you” – Adele

Film: La saga di Harry Potter e dei Pirati dei Caraibi

Attore/attrice preferito/a: Robert Downey Jr. e Johnny Deep

Libro: Biografie grandi personaggi e, in generale, divulgativi

Città ideale: Bolzano e Trento

Piatto preferito: Pesce e, in separata sede, pizza