Picchiava la moglie incinta e la segregava in casa: 38enne straniero arrestato a Trento

Questa mattina (14 giugno) gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato un trentottenne straniero, ma da anni residente a Trento per maltrattamenti in famiglia. Dopo alcune indagini iniziate giorni fa è emerso come l’uomo da tempo infliggesse violenze fisiche e verbali alla moglie incinta di cinque mesi.

Il cosiddetto “codice rosso” è scattato nel momento in cui è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per la donna che aveva, a suo dire, alcuni ematomi causati da cadute accidentali. La situazione è apparsa subito sospetta agli agenti che si sono recati al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Chiara per approfondire quanto inizialmente riferito dalla vittima ai sanitari come un comunissimo infortunio domestico.

Sebbene la comunicazione con la straniera fosse resa più difficile dal fatto che la vittima non parlasse la lingua italiana, sono emersi particolari del rapporto di convivenza tra i coniugi, tali da far ritenere che vi fosse un quadro di violenze, fisiche e psicologiche, da parte del marito nei confronti della moglie. In un primo momento la signora è apparsa restia a raccontare la verità, ma quando è stata rassicurata sul fatto che sia lei che il nascituro sarebbero stati tutelati dall’aggressore con tutti i mezzi previsti dalla legge, ha iniziato, frammentariamente, a raccontare qualche episodio.

Solo dopo diverse ore trascorse a parlare e a tranquillizzare la vittima, che appariva molto scossa e soprattutto impaurita per la salute del bambino e grazie all’intervento di un interprete, la donna si è decisa a fornire un quadro completo della situazione. Gli agenti hanno così scoperto che da mesi il marito abitualmente la picchiava soprattutto dopo aver ecceduto con l’alcol, e la costringeva a non lamentarsi e a non urlare per non destare sospetti nei vicini di casa. Addirittura le infilava le dita in bocca per evitare che potesse emettere lamenti e infatti la vittima aveva diversi tagli intorno alla bocca a testimonianza di questo tipo di trattamento.

Inoltre, è venuto alla luce un vero e proprio stato di segregazione a cui è stata sottoposta dal suo arrivo in Italia, circa 6 mesi fa, tale da determinare che non potesse uscire dalla propria abitazione senza il permesso del marito e quest’ultimo avesse fatto in modo che la moglie non avesse neppure le chiavi di casa. Dalle sue parole è anche emerso un forte timore a denunciare quanto subito per paura di ritorsioni da parte del marito. Immediatamente la donna è stata collocata in una struttura protetta che potesse ospitarla al fine di impedire al marito di poterla raggiungere.

