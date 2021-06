Olio di CBD per la depressione: Può aiutare?

La depressione può essere un problema di salute mentale debilitante, ed è importante esaminare tutte le opzioni disponibili quando si tratta di gestire i sintomi che ne derivano, da quelli lievi a quelli gravi. In questo blog, diamo uno sguardo all’ olio di CBD per la depressione .

Cos’è la depressione? – Alcune persone pensano ancora che la depressione sia semplicemente “sentirsi un po’ giù“, ma non è così. Anche se la maggior parte delle persone attraversa periodi di alti e bassi, se hai la depressione, puoi sentirti persistentemente triste per settimane o mesi.

Colpisce le persone in molti modi diversi e ha una varietà di sintomi. Questi possono includere umore basso continuo, sentimenti di disperazione, bassa autostima, perdita di interesse nelle cose, affaticamento e problemi di sonno, perdita di appetito o di desiderio sessuale. È anche comune per le persone che soffrono di depressione avere sintomi di ansia.

Fortunatamente, è possibile trattare la depressione, e la maggior parte delle persone opta per una combinazione di farmaci, terapia parlante e cambiamenti nello stile di vita. L’efficacia del trattamento dipende dalla gravità della depressione.

Anche se i farmaci farmaceutici sono spesso prescritti per trattare la depressione, e possono essere necessari in alcuni casi, per altri possono causare spiacevoli effetti collaterali. Alcune persone possono guardare a un’alternativa naturale per trattare la depressione, e un’opzione potrebbe essere l’olio di CBD.

Qual è il pensiero attuale dell’olio di CBD per la depressione? – L’olio di CBD, o cannabidiolo, si ottiene estraendo il composto CBD dalla pianta di cannabis e diluendolo con olio vettore. Sebbene provenga dalla pianta di cannabis, non provoca uno sballo a meno che non contenga grandi quantità del composto THC, che si trova anche nella pianta di cannabis.

Si pensa invece che l’olio di CBD crei un senso di equilibrio nella mente e nel corpo attraverso i suoi effetti regolatori. Interagisce con il sistema endocannabinoide del corpo per prolungare l’impatto di questa regolazione.

Per quanto riguarda la ricerca attuale dell’olio di CBD per la depressione, gli studi che hanno coinvolto modelli animali sono stati promettenti. Uno studio del 2014 ha concluso che il CBD aveva effetti simili agli antidepressivi nei modelli animali, mentre una revisione del 2018 concorda con questo e afferma che più studi hanno dimostrato che “il CBD ha una farmacologia complessa, con la capacità di interagire con più sistemi di neurotrasmettitori coinvolti nella depressione”.

I ricercatori hanno chiesto una ricerca clinica più diretta sugli esseri umani per comprendere e verificare pienamente gli effetti dell’olio di CBD sulla depressione.

Come si usa l’olio di CBD per la depressione? – Nota: Se attualmente stai prendendo dei farmaci per la depressione, è importante non smettere improvvisamente. Chiunque sia interessato a usare l’olio di CBD per la depressione dovrebbe prima parlare con il proprio medico o con un professionista del settore.

Se stai cercando di usare l’olio di CBD per la depressione, ti consigliamo di prenderlo per via orale attraverso gocce d’olio o capsule.

Con una bottiglia standard di olio di CBD, basta mettere alcune gocce sotto la lingua e poi inghiottire. La maggior parte delle persone ha bisogno di poche gocce solo una o due volte al giorno, ed è meglio iniziare in piccolo e aumentare gradualmente. Per sentire gli effetti dell’olio di CBD per la depressione, si dovrebbe cercare di prenderlo regolarmente.

L’olio di CBD è solo un metodo che può essere in grado di aiutarti a combattere l’ansia e la depressione. Quando viene assunto per l’ansia o la depressione dovrebbe essere usato in combinazione con la terapia di conversazione. Assicurati di consultare il tuo medico o un professionista della salute mentale prima di usare l’olio di CBD, perché gli effetti sono diversi per ognuno.