La fiamma resistente in valle: la lotta partigiana in Valle di Cembra

Cominciamo pure così: sappiamo bene tutti che in Italia gli ardori, le discussioni, i cambiamenti di fronte, i falsi patriottismi creano sempre scintille che sfociano in fiammate anche violente.

E niente più che il Risorgimento e la Resistenza partigiana riescono ad essere il fiammifero che sfrega sugli animi e accendono la miccia di ogni pensiero o convinzione.

Però questo sarà un viaggio, un altro, in cui noi vi accompagneremo tra i boschi e i nostri paesini, durante la terrificante barbarie della guerra e della Resistenza, perché quando si è costretti a sparare il confine dell’uomo si annulla, si aliena … e si passa ad altro.

Quindi voi non preoccupatevi, tenete pure nel vostro zaino ogni vostra idea, pensiero o ideologia politica e seguiteci, tenendo il passo, in questa camminata storica e non ideologica, nella storia recente, che molti ricordano, tutti hanno studiato e alcuni vissuto.

Certo per chi l’ha vissuta è dura, ma avrà gli occhi che si aprono alla mente e richiamano quei giorni, perché basta un fitto gruppo di alberi, una spianata, il muro consunto di un vecchio casolare per richiamare le lunghe corse, la paura, l’amicizia con i compagni di lotta legata nel cuore, gli spari sordi dello Sten, i rami stralciati dal Corpo di Sicurezza Trentino per ritornare a quei giorni di ardimenti, paure, sicurezze e tradimenti.

Ecco che allora, se facciamo uno sforzo, ancora di più i nuovi posteri che, come chi scrive, ha vissuto la pace, e camminiamo assieme, ad occhi chiusi, guardando solo con l’istinto e la mente, scorgeremmo tra le acque tumultuose dell’Avisio, nei pressi di Verla, in quella funesta data dell’8 settembre 1943, cinque giovani prigionieri inglesi fuggiaschi, che volevano raggiungere la salvezza in Svizzera, ma che, facendo appello ad un altro ardore che più forte forse sfogava in petto, si fermarono in Valle ed è da loro che nacque il seme della Resistenza nella nostra Valle.

Ma i nomi che sentiamo dal sussurro del vento sono Livio Marchi (“Fabio”), Egidio Brugnara, Federico e Giuseppe Chiesa, Rodolfo Degasperi e il comandante bergamasco “Fortuna” (Pietro Ferrari) di quella che fu il Distaccamento “Verla”, Divisione “Belluno”, Brigata “Gramsci”ma anche molti altri che distinguerete se porrete bene ascolto.

Proseguendo, possiamo anche vedere nell’abitato di Verla che, in quel 25 aprile ‘45, che i compagni di lotta di Verla, Cembra e San Michele, con chissà quale euforia e adrenalina in corpo, riuniti progettano l’assalto al comando SS.

Ma il sabotaggio alle linee telefoniche fallisce, per le soverchianti forze naziste fagocitate in massa furiosa sull’asfalto da Lavis … attacco fallito, ripiegamento in massa a Masen, sul campo rimane ferito il diciottenne Rodolfo Degasperi, che ferito lascia solo, la sua giovane vita, prigioniero e lasciato dissanguare, esanime dalla follia della croce uncinata.

E molto altro di lotta, speranza e crudeltà potremmo continuare a parlarvi, come la voce gracchiante e roca da una vecchia radio, ma non ci sarebbe spazio su carta per seguirci ancora.

Semplicemente fateci e fatevi un piacere, sia se siate compaesani in Valle o turisti di passaggio, quando calcate queste nostre strade nel verde, che adesso richiamano solo tranquillità e pace o quando strizzate gli occhi per il piacevole tepore che il sole vi manda, qualunque idea vi baleni, qualunque passione vi abbia sempre scatenato, se siate o meno interessati agli ardori politici, rimembrate di questi luoghi, ritrovate i nomi di questi giovani o più maturi uomini, toglietevi il cappello se l’avete, od ogni pregiudizio, fategli un saluto ma sopratutto regalategli un ringraziamento, per voi stessi, che siete liberi, che avete potuto camminare o ritrovarvi qui con la felicità nel cuore e non con il fegato in gola, con le armi nella mano ma vivi grazie ad una fiamma che ha bruciato la barbarie. E poi certo, proseguite, ma non dimenticatevi mai di quello che avete sentito.

(le informazioni storiche sulla Resistenza in Valle di Cambra sono state tratte dal libro “Antifascismo e resistenza nel Trentino 1920-1943” di Renzo Francescotti”)