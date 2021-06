A volte ritornano: il Mef vuole riattivare il redditometro

Il Governo vuole riproporre il famigerato redditometro tramite una riforma urgente chiesta da Ernesto Maria Ruffini direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nel mirino le spese per i farmaci (quasi come se pagarli fosse un lusso), i mutui con un monitoraggio generale sulle spese e le forme si risparmio.

Tre anni il Ministero del Tesoro bloccò “gli indici presuntivi di reddito” giudicandoli iniqui in attesa della revisione dei dati Istat e delle consultazioni con le parti sociali.

Pubblicità Pubblicità

Ma ora il Mef rilancia ed a rischiare saranno quei contribuenti con uno scostamento del 20% tra il reddito presunto e quello dichiarato.

Rispetto al passato il fisco ha oggi molti più strumenti per sottoporre ai raggi x gli italiani. E ne avrà ancora di più dal momento che il Piano di Rilancio legato al Recovery prevede l’assunzione di un consistente numero di investigatori fiscali a patto che sappiano utilizzare il big data.

La scusa è sempre quella della lotta all’evasione fiscale e così nel nuovo redditometro entreranno a far parte le spese per il mutuo, ma anche per l’affitto;; spese di gestione per l’autovettura ed i medicinali, i figli a scuola, gli importi delle bollette, i consumi telefonici e per le pay tv. Saranno monitorati anche gli assegni per l’ex coniuge, i trasferimenti economici ed i consumi in senso lato.

Pubblicità Pubblicità



Nei consumi rientreranno alimenti, bevande, abbigliamento e calzature e non è un paradosso anche le spese per l’acqua e quelle condominiali. Tutti dati che daranno il via ad un’analisi deduttiva per quantificare i nostri redditi reali.

Occhio anche ai bonus che lo stesso governo ti propone come quello sui mobili ed elettrodomestici che si potrebbero trasformare in polpette avvelenate.

In valutazione anche le spese sostenute per badanti e colf. Restano molti i punti da chiarire tra i quali anche la riscossione delle imposte che in un’Italia in crisi, sembrano non stiano andando molto bene.