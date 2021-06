“Io sono Giorgia”: presentato il libro al parco San Marco. Urso: “Vincenti perché in Fratelli d’Italia non c’è posto per i personalismi”

“Appena accettato l’incarico di presidente del Copasir, ho lasciato quello da commissario e mi sono dimesso da tutti i ruoli operativi nel partito. In Fratelli d’Italia non esistono commistioni e non esistono personalismi o arrampicate verso i vertici“. Così il senatore Adolfo Urso, neo eletto a capo del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e presente ieri a Trento per la presentazione del primo libro di Giorgia Meloni, “Io sono Giorgia“, già anticipato come successo editoriale dell’anno.

Presenti all’evento che si è tenuto all’interno del parco San Marco anche i giornalisti Laura Strada e Nicola Marchesoni, il senatore Andrea De Bertoldi e Roberto Biscaglia assieme ad Eleonora Zefi, rappresentante della Commissione Pari Opportunità. Ed è proprio la questione delle ‘quote rosa’ e della presenza femminile nella società a livello politico, sociale ed economico ad aprire un dibattuto dai toni rispettosi ma decisi.

La figura di Giorgia Meloni riporta in auge una problematica del resto per molti versi presente anche nel suo libro che, a dispetto di quanto insinuato da più di qualcuno, è costituito di 300 pagine scritte interamente di proprio pugno dalla stessa leader di FdI che oggi ha inoltre l’onore di presiedere i conservatori europei, una delle famiglie politiche più importanti del vecchio continente.Né un’autobiografia né un manifesto politico ma semplicemente ‘un diario’ come lei stessa lo ha definito. Uno strumento che non usa il filtro del mainstream né di certa ‘intellighenzia’. “Tutti oggi devono fare i conti con la nostra proposta perché la nostra opinione pesa, conta, sposta“, fa sapere Giorgia attraverso un video messaggio proiettato per l’occasione.

La politica del contributo e del valore personale che prescinde dall’appartenenza di genere, così come la questione dell’ascesa di personalità femminili ai vertici di apparati e strutture politiche sono al centro di una riflessione importante, senz’altro non solo per capire dove è andata finire e dove si sta dirigendo la poitica oggi, ma quale sia quella vincente. Da quella che guarda verso ovest così come quella che mira ad est.

“Alla faccia delle pari opportunità e delle percentuali infiocchettate di rosa promosse dalla sinistra storica e recente – ha sottolineato Urso – la rappresentanza femminile in politica non può essere stabilita per legge, ma emerge naturalmente come è avvenuto per esempio nei grandi movimenti di centrodestra e moderati dell’Europa negli ultimi decenni: dalla Thatcher alla Merkel fino alla Le Pen ed oggi a Giorgia Meloni, solo la destra e gli schieramenti moderati del centro hanno permesso l’ascesa di grandi donne a grandi vette istituzionali“.

Tornando al successo sempre crescente di Fratelli d’Italia in provincia di Trento, Urso non ha mancato di sottolineare anche a livello territoriale l’importanza della chiave di sviluppo del consenso.

“Lo ribadiamo, nessun permesso di mirare a ruoli o a poltrone. Chi viene con noi abbandona altri incarichi, come è avvenuto recentemente per Claudio Cia che con trasparenza e grande levatura politica si è dimesso da assessore regionale. La linea è chiara così come la coerenza programmatica e dei valori. Questo l’indirizzo di Giorgia per un partito che è cresciuto esponenzialmente, anche in Trentino, grazie al riflesso della sua guida a livello nazionale. Un successo che si manifesta ed è leggibile oggi attraverso questo contributo letterario che racconta il processo di maturazione come persona, come donna, come madre e come leader politico. Profondità di analisi, coerenza e rettitudine morale che oggi i cittadini riconoscono in Fratelli d’Italia perché lo riconoscono innanzitutto in lei.

Un’ascesa che somiglia al flusso di un fliume in piena, al quale confluiscono infiniti ruscelli non necessariamente di centrodestra ma di realtà appartenenti dell”impegno civile e morale del Paese, di cittadini che magari in passato avevano votato per altre forzxe politiche grazie a una capacità di aggregazione che va oltre i limiti ideologici.

Non era del resto mai accaduto nella storia italiana che il centrodestra superasse ampiamente il suo limite storico dei consensi potenziali, oltre il 50 per cento. Questo l’effetto del trascinamento che potremmo chiamare ‘effetto Meloni’ che ha trasformato FdI dal minimo dell’1,4% a quello che è ora. Stiamo diventanto quel partito della Nazione del quale l’Italia oggi ha disperatamente bisogno. E’ probabile, se gli italiani lo vorranno, che Fratelli d’Italia diventi una forza politica rilevante, forse anche la prima forza politica del Paese e non tra 20 anni, ma al massimo tra 20 mesi“.

(ec)