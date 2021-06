Fratelli d’Italia in Trentino va verso la vetta, Urso: “Pronti al tandem politico con il governo della Lega”

Non si ferma l’avanzata di Fratelli dItalia come forza politica di un Paese in cerca di nuovi riferimenti per guardare all’unità e a quella sorta di ‘confederazione’ dei partiti di centrodestra necessaria alla costruzione di un futuro capace di poggiare su basi di equilibrio.

Non si ferma nemmeno in quella provincia di Trento dove la Lega detiene ancora il primato come prima forza di governo.

Il primo a riconoscere la necessità di un accostamento politico congiunto che sappia guidare il Trentino verso la prossima legislatura è il senatore di FdI, Adolfo Urso.

Ieri a Trento per la presentazione del libro di Giorgia Meloni al parco San Marco, Urso ha confermato ciò che i più esperti preannunciavano da tempo. Non si vorrà prescindere a livello locale, così come a livello nazionale, da un’alleanza con il Carroccio, anche se questa, almeno secondo alcuni, potrebbe essere non del tutto necessaria a portare il partito della leader della Garbatella a postazioni di rilievo.

Secondo alcuni, per l’appunto, ma non secondo i vertici del partito che al contrario guardano al ‘tandem politico’ con il Carroccio e non solo, come alla sintesi perfetta della grande capacità di aggregazione della nuova spinta a trazione Meloni.

Pur non avendo dialogato recentemente con Maurizio Fugatti, il senatore ha confermato anche di avere più volte chiesto negli ultimi mesi “di aprire un percorso politico che ci possa permettere di contribuire in termini di idee e di progetti a quello che è il governo della Provincia. E’ ciò che noi, allora come forza politica minoritaria e oggi come gruppo significativo della maggioranza, intendiamo fare: essere più consapevoli e coinvolti nelle scelte governative locali nei diversi ambiti (sociale, economico, infrastrutturale). Attendiamo che il governatore accolga queste nostre istanze perché il percorso del centrodestra in Trentino possa essere ancora più coeso. Questo non solo per ciò che riguarda l’ambito provinciale ma anche più in generale l’attività della coalizione a Trento, laddove è all’opposizione o nei comuni come Riva del Garda dove è in maggioranza“.

“Per noi vengono prima le idee e i progetti – sottolinea ancora Urso – successivamente anche gli incarichi. Gli incarichi senza idee e progetti non ci interessano affatto. Ciò significa che comunque continueremo a portare il nostro contributo in consiglio provinciale nonostante in queste ultime settimane non ci sia stata nessuna risposta da parte del Presidente“.

E ancora: “In qualunque momento, sia quando Forza Italia preferì nella scorsa legislatura cercare l’avventura con la sinistra sia quando la Lega in questa legislatura all’inizio tentò il percorso in solitaria del governo con i 5Stelle, sia quando i nostri alleati dell’opposizione hanno deciso per il sostegno al governo Draghi noi abbiamo sempre sostenuto il principio di un centrodestra coeso che garantisca quella democrazia dell’alternanza e in prospettiva di quel governo della Nazione che dopo le elezioni del 2023 (che si svolgeranno quasi in contemporanea a livello nazionale e provinciale ndr). Per questo motivo ribadiamo al presidente Fugatti l’importanza di cominciare oggi quel percorso di unità utile per tutti. In questo senso dunque, un’alleanza alle prossime politiche per noi è scontata“.

Sotto, il senatore Adolfo Urso alla presentazione trentina del libro di Giorgia Meloni, “Io sono Giorgia” con il senatore Andrea De Bertoldi e il giornalista Marchesoni.