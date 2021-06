A22, il 31 luglio scade l’ultima deroga per il rinnovo della concessione: regna l’incertezza assoluta

Non c’è nessuna certezza sul futuro dell’autostrada del Brennero e per il rinnovo della concessione si procede di proroga in proroga. L’ultima scadrà tra due mesi ( il 31 luglio) e non si può fare nessuna ipotesi.

Dubbi sul destino dei mille dipendenti, ma anche per quanto riguarda la destinazione dei “Fondi Ferrovia”. Sul tema intervengono Stefano Montani e Anita Perkmann rispettivamente della Filt di Trento e Bolzano.

“E’ dal 2014 che si va avanti di proroga in proroga, l’ultima della durata di appena tre mesi e nessuno, sul piano politico, sembra realmente impegnato a costruire una soluzione strutturale e duratura per l’autostrada. L’autostrada è una risorsa economica e infrastrutturale fondamentale per i nostri territori e lo sarà anche in futuro nell’interconnessione con il tunnel del Brennero. Si parla da tempo della costruzione di una società in house e della liquidazione dei soci privati. Al di là però delle diverse visioni tra soci del nord e del sud, al di là delle parole impegni concreti per costruire una soluzione praticabile non se ne vedono all’orizzonte”.

Per il sindacato la soluzione migliore resta quella della società in house. “Andare a gara passando ad una governance privata è una prospettiva che crea preoccupazione, anche perché non ci sarebbe certezza sul futuro degli investimenti già programmati”. Se il futuro è incerto, il presente non è roseo. Ci sono alcuni settori che soffrono per carenza di personale, in particolare il comparto dell’esazione.

“I casellanti sono pochi e ogni anno si procede dall’attivazione di contratti stagionali – prosegue Montani -. Quest’anno la società ha scelto di attivare contratti di brevissima durata, appena un mese invece che tutto il periodo estivo. Questo sta creando non pochi disagi, anche perché un contratto di 30 giorni è poco appetibile per molti lavoratori. Così i posti restano scoperti e non si danno le risposte adeguate né in termini organizzativi né di occupazione”.

Già domenica scorsa si sono verificate lunghe code ai caselli del passo del Brennero e c’è la situazione non è destinata a migliorare visto la ripresa del traffico turistico, che si intensificherà nelle prossime settimane.

